Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένα σπάνιο έγχρωμο οδοιπορικό στην καλοκαιρινή Αθήνα του 1961 - Δείτε βίντεο

Διακρίνονται η Ακρόπολη, η Πύλη του Αδριανού, η πλατεία Συντάγματος με το Μέγαρο Παππούδωφ λίγο πιο πέρα και οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αθήνα

Ένα σπάνιο έγχρωμο οδοιπορικό στην καλοκαιρινή Αθήνα του 1961 παρουσιάζει το elenasdiary blog. Διακρίνονται ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, η Πύλη του Αδριανού, η πλατεία Συντάγματος με το Μέγαρο Παππούδωφ λίγο πιο πέρα, που κατεδαφίστηκε 10 χρόνια και στη θέση του κατασκευάστηκε το υπουργείο Εξωτερικών, η Πλάκα και οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ακρόπολη πλατεία Συντάγματος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο