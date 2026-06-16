Ένα σπάνιο έγχρωμο οδοιπορικό στην καλοκαιρινή Αθήνα του 1961 παρουσιάζει το elenasdiary blog. Διακρίνονται ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, η Πύλη του Αδριανού, η πλατεία Συντάγματος με το Μέγαρο Παππούδωφ λίγο πιο πέρα, που κατεδαφίστηκε 10 χρόνια και στη θέση του κατασκευάστηκε το υπουργείο Εξωτερικών, η Πλάκα και οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.