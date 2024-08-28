Υπό έρευνα θέτουν οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές δύο ακόμη μέλη του πληρώματος από το γιοτ του Βρετανού μεγιστάνα τεχνολογίας Μάικ Λιντς, μαζί με τον καπετάνιο του, δήλωσε δικαστική πηγή την Τετάρτη.

Ο Λιντς και έξι άλλοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα γιοτ μήκους 56 μέτρων, ανατράπηκε και βυθίστηκε στις 19 Αυγούστου μέσα σε λίγα λεπτά λίγο αφότου χτυπήθηκε καταιγίδα τα ξημερώματα ενώ ήταν αγκυροβολημένο στη βόρεια Σικελία.

Τη Δευτέρα, ο 51χρονος καπετάνιος του σκάφους Τζέιμς Κάτφιλντ, Νεοζηλανδός, τέθηκε υπό έρευνα για ανθρωποκτονία και ναυάγιο. Ο Κάτφιλντ αρνήθηκε να απαντήσει στους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της ανάκρισης την Τρίτη.

Ο μηχανικός πλοίων Τιμ Πάρκερ Ήτον και ο ναύτης Μάθιου Γκρίφιθ ερευνώνται για τα ίδια εγκλήματα, είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι η κατηγορία για τον Ήτον αφορά στο γεγονός ότι απέτυχε να προστατεύσει το μηχανοστάσιο και τα λειτουργικά συστήματα του γιοτ.

Ο Γκρίφιθ βρισκόταν σε εφημερία τη νύχτα του συμβάντος, είπε η πηγή. Η έρευνα δεν συνεπάγεται ενοχή και δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν επίσημες κατηγορίες.

Η βύθιση του γιοτ έχει προβληματίσει τους εμπειρογνώμονες του ναυτικού, οι οποίοι είπαν ότι ένα σκάφος όπως το Bayesian, που κατασκευάστηκε από τον ιταλικό κατασκευαστή ιστιοπλοϊκών υψηλών προδιαγραφών Perini, θα έπρεπε να είχε αντέξει στην καταιγίδα και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να βυθιστεί τόσο γρήγορα.

Οι εισαγγελείς στην πόλη Termini Imerese, κοντά στο Παλέρμο, είπαν ότι η έρευνά τους θα πάρει χρόνο και θα απαιτήσουν την ανάσυρση του ναυαγίου από τη θάλασσα. Το Bayesian βρίσκεται πεσμένο στη δεξιά πλευρά του, σε βάθος περίπου 50 μέτρων (164 πόδια).



