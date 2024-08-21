Οι δύτες επανέλαβαν σήμερα τις έρευνες για ανεύρεση επιζώντων μετά τη βύθιση του γιοτ του Βρετανού επιχειρηματία Μάικ Λιντς ανοικτά των ακτών της Σικελίας εν μέσω σφοδρής καταιγίδας πριν από δύο ημέρες, αν και οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους 6 αγνοούμενους λιγοστεύουν.

Το υπό βρετανική σημαία Bayesian, ένα ιστιοφόρο μήκους 56 μέτρων, μετέφερε 22 επιβάτες και μέλη πληρώματος και ήταν αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι του Πορτιτσέλο, όταν ανατράπηκε στη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας πριν από την αυγή προχθές, Δευτέρα.

Δεκαπέντε άνθρωποι επέζησαν, η σορός ενός ανθρώπου που πέθανε ανακτήθηκε γρήγορα, και έξι άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, περιλαμβανομένου του Λιντς, της 18χρονης κόρης του και του Τζόναθαν Μπλούμερ, μη εκτελεστικού προέδρου της Morgan Stanley International.

Φωτογράφος του Reuters είδε σκάφη της ακτοφυλακής να αναχωρούν από το Ποριτσέλο σήμερα το πρωί με κατεύθυνση τον τόπο του δυστυχήματος, μετά τη διακοπή των ερευνών στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, αργά χθες, Τρίτη, δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να βγάλουν από τους μεντεσέδες ένα παράθυρο πλάτους τριών μέτρων και χρησιμοποίησαν το άνοιγμα ως σημείο εισόδου. Κατάφεραν να προσεγγίσουν τον κοινό χώρο του σκάφους, αλλά όχι και τις καμπίνες, ανέφερε η ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία. Διασώστες είπαν πως αυτό θα χρειαστούν κάποιο χρόνο καθώς ορισμένες είσοδοι μπορεί να είναι μπλοκαρισμένες. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, αν και το σκάφος κείτεται στο βυθό στη δεξιά πλευρά του, θέση που καθιστά πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις.

Με το βυθισμένο σκάφος να βρίσκεται σε βάθος περίπου 50 μέτρων, οι προσπάθειες να εντοπιστούν επιζώντες ή σορούς δυσχεραίνονται.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής λένε πως οι δύτες έχουν στη διάθεσή τους μόνο 8-10 λεπτά στον τόπο του ναυαγίου προτού αναδυθούν και πάλι στην επιφάνεια. Οι προσπάθειές τους παρεμποδίζονται από τους «πολύ στενούς χώρους» μέσα στο βυθισμένο σκάφος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λούκα Κάρι.

Ειδικοί δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς ένα μεγάλο πολυτελές σκάφος, που φέρεται να είχε εξοπλισμό και χαρακτηριστικά ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο, μπορεί να βυθίστηκε μέσα σε μερικά λεπτά, όπως δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες. Μια άλλη θαλαμηγός, που ήταν αγκυροβολημένη δίπλα του, δεν έπαθε τίποτα από την καταιγίδα.

Ο Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου Έρευνας και Διάσωσης, δήλωσε πως το Bayesian υπήρξε θύμα ενός πολύ έντονου και σπάνιου καιρικού φαινομένου.

«Εξετάζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αν ήταν ένας στρόβιλος νερού, όπως φαίνεται ότι ήταν, θα το κατηγοριοποιούσα ως ένα περιστατικό μαύρου κύκνου» (σ.σ.: “black swan event” -- συμβάν που είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί υπό κανονικές συνθήκες, αλλά εκ των υστέρων φαίνεται πως ήταν αναπόφευκτο), δήλωσε στο Reuters.

Είπε πως είναι βέβαιος ότι οι αρχές θα πάνε «μέχρι τέλους» σχετικά με το τι προκάλεσε το ναυάγιο, χάρη στις περιγραφές των επιζώντων, των μαρτύρων και την εξέταση του πλοίου, που φαίνεται να παραμένει άθικτο στο βυθό της θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

