Έπειτα από χρόνια δισταγμών και παρά την αντίθεση των στρατιωτικών το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα να γίνει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) με την ελπίδα να τιμωρηθεί η Ρωσία για τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει στην Ουκρανία.

Συνολικά 281 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ, ανέφεραν πολλοί από αυτούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει «τις περισσότερες πιθανότητες να τιμωρηθούν οι Ρώσοι και θα ενισχύσει την απομόνωση της Ρωσίας», σχολίασε η βουλευτής Εβγκένια Κραβτσούκ που ανήκει στο κόμμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το θέμα ωστόσο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη χώρα, καθώς πολλοί φοβούνται ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες που μάχονται κατά του ρωσικού στρατού θα βρεθούν με τη σειρά τους στο στόχαστρο του ΔΠΔ, αποστολή του οποίου είναι να διώκει δράστες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ουκρανία επικαλέστηκε το άρθρο 124 του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο επιτρέπει να εξαιρείται για επτά χρόνια κάθε Ουκρανός – πολίτης ή στρατιωτικός— από οποιαδήποτε δίωξη από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου.

Η επικύρωση του Καταστατικού αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων του Κιέβου προς την ΕΕ, εξήγησε η Κραβτσούκ.

«Είναι ένα απαραίτητο μέτρο, εντελώς δικαιολογημένο και ασφαλές», τόνισε.

Η Ιρίνα Γκεραστσένκο όπως και το κόμμα της, το αντιπολιτευόμενο Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, καταψήφισαν την πρόταση.

Η Γκεραστσένκο μάλιστα έκανε λόγο για «δύσκολες συζητήσεις» στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία. «Οι στρατιωτικοί ζήτησαν η επικύρωση να γίνει μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου», επεσήμανε στο Telegram.

«Κανείς δεν εξήγησε τι θα συμβεί μετά» τα επτά χρόνια εξαίρεσης που προβλέπει το άρθρο 124, τόνισε.

