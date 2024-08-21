Ο Σεργκέι Τσεμεζοφ, στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους διακινδυνεύουν να προκαλέσουν παγκόσμιο πόλεμο, αν η Ουάσινγκτον εξακολουθήσει να «προκαλεί» τη σύγκρουση στην Ουκρανία και να επιτρέπει στο Κίεβο να επιτίθεται στο ρωσικό έδαφος.

Οι αποκλειστικές δηλώσεις του στο Reuters δίνουν μια σπάνια εικόνα των σκέψεων του κλειστού κύκλου περί τον Πούτιν μετά την αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στην οποία ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί μια «άξια» απάντηση, αλλά δεν έχει πει ακόμη τι θα περιλαμβάνει.

Ο Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Rostec που προμηθεύει πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο, δήλωσε πως η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη και έχει αρκετά όπλα δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή του στην Ουκρανία.

Επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου πως η σύγκρουση είναι μια μάχη ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία.

«Σε μια κατάσταση όπου η Δύση, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλεί πόλεμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Τσεμέζοφ στις γραπτές απαντήσεις του σε αίτημα για συνέντευξη. «Ο τρίτος χρόνος της ειδικής επιχείρησης είναι σε εξέλιξη -- η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη».

Είπε πως κανείς δεν θα μπορούσε να παράσχει ένα χρονικό πλαίσιο για το πότε μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν τη σύγκρουση παρέχοντας όπλα στο Κίεβο και επιτρέποντας πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Όσο πιο μακριά πάει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να συρθεί ο κόσμος σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Μοιάζει παράξενο, αλλά οι δυτικές χώρες δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για εκείνες».

Τα σχόλια του Τσεμέζοφ, πρώην στρατηγού της KGB που υπηρέτησε μαζί με τον Πούτιν στην Ανατολική Γερμανία πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, στάλθηκαν στο Reuters μετά την έναρξη της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα πως οι ρωσικές δυνάμεις θα εκδιώξουν τα ουκρανικά στρατεύματα από το ρωσικό έδαφος, όμως αυτά παραμένουν στο έδαφος της Ρωσίας.

Είπε τον Ιούνιο πως μπορεί να αναπτύξει συμβατικούς πυραύλους σε απόσταση βολής από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, αν αφήσουν την Ουκρανία να διενεργήσει πλήγματα πιο βαθιά στη Ρωσία με δυτικά όπλα μακρού βεληνεκούς.

Οικονομικός πόλεμος

Ο Τσεμέζοφ, 71 ετών, έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την προσάρτηση από τη Ρωσία της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας το 2014.

Είπε πως είναι «μύθος» ότι υπάρχουν άδεια ράφια στα καταστήματα της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων και των αυξανόμενων αμυντικών δαπανών.

«Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε ρωσικό σουπερμάρκετ και δείτε και μόνοι σας – όλα είναι μια χαρά με το ‘βούτυρο’», είπε. «Η Ρωσία έχει αρκετά ‘κανόνια’. Έχουμε αυξήσει την παραγωγή όπλων πολλές φορές».

Οι κυρώσεις έχουν καταστρέψει εφοδιαστικές αλυσίδες, αναγκάζοντας τη Rostec να μεταθέσει τις προθεσμίες για το επιβατικό αεροπλάνο Yakovlev MC-21 και να αντικαταστήσει περίπου 40 εισαγόμενα εξαρτήματα στο Superjet-1000, αλλά τίποτε απ' όλα αυτά δεν είναι ολέθριο για τη Ρωσία ή τη Rostec, είπε.

Η παραγωγή της Rostec θα αυξηθεί κατά δεκάδες χιλιάδες φέτος, είπε, αποκαλώντας την αποχώρηση από τη ρωσική αγορά εταιριών όπως η Boeing και η Airbus «ευκαιρία» για τη Rostec, για την οποία θέλει να πει «ευχαριστώ».

«Ξεπεράσαμε τη βασική πίεση. Καταφέραμε να αντλήσουμε πλεονεκτήματα από την κατάσταση και να εξαγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι: όχι πια κοινές επιχειρήσεις στη βάση της εμπιστοσύνης με δυτικές χώρες», είπε ο Τσεμέζοφ.

Η Ρωσία είναι τρίτη σε εξαγωγές όπλων μετά τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αν και το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά μειώθηκε το 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Ο Τσεμέζοφ είπε πως οι αμυντικές εταιρίες θα συνεχίσουν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της Ρωσίας ακόμη και μετά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές όπλων έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική καθυστερημένη ζήτηση από το εξωτερικό, είπε, εν μέρει λόγω του ότι τα ρωσικά όπλα έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. «Οι εταίροι μας δείχνουν κατανόηση και είναι έτοιμοι να περιμένουν», είπε ο Τσεμέζοφ, χωρίς να τους κατονομάζει. «Υπάρχει ήδη μια σημαντική ουρά στη ‘λίστα αναμονής’».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

