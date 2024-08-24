Η πολιτεία του Σάο Πάολο στη νοτιοανατολική Βραζιλία απειλείται από την προέλαση πυρκαγιών σε θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ώθησαν τις αρχές να εκδώσουν μέγιστο συναγερμό σε 30 πόλεις και έχουν γεμίσει καπνό την πρωτεύουσά της.

Η οδική κυκλοφορία έχει επίσης διαταραχθεί, ή ακόμη και διακοπεί σε ορισμένα μέρη, λόγω του καπνού, που έχει επίσης φτάσει στο Σάο Πάολο, την ομώνυμη πρωτεύουσα της πολιτείας.

«Με τις ριπές του ανέμου, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα», σημειώνουν οι αρχές της πολιτείας σε ανακοίνωσή τους, όπου προειδοποιούν επίσης τον πληθυσμό για τους κινδύνους για την υγεία τους από τα μικροσωματίδια.

«Έχουμε αυτήν την στιγμή θέσει 30 πόλεις σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για μεγάλες πυρκαγιές και εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση και να εγγυηθούμε την ασφάλεια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο Ταρσίσιο ντε Φρέιτας, ο κυβερνήτης της πολιτείας Σάο Πάολο, της πολυπληθέστερης της Βραζιλίας.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και στο Σάο Χοσέ ντο Ρίο Πρέτο, δήμο 480.000 κατοίκων στην πολιτεία αυτή, όπου πάνω από 335 εστίες πυρκαγιών καταγράφηκαν σε μερικές ημέρες, προκαλώντας το κλείσιμο σχολείων.

Οι συνθήκες ευνοούν την εξέλιξη των πυρκαγιών, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει χαμηλό ποσοστό υγρασίας, εν μέσω μιας παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας.

Στα βόρεια της χώρας, η Αμαζονία - το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη - καταστρέφεται τις τελευταίες εβδομάδες από τρομερές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει εξαιτίας της ακραίας ξηρασίας.

Δύο νεκροί

Την ίδια ώρα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσιο στην προσπάθειά τους να σβήσουν τις φλόγες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο εργαζομένων σε εργοστάσιο της Ουρούπες, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κατά τις προσπάθειές τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

