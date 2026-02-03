Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έφτασε την Τρίτη στο Κίεβο και συναντάται με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δυο άνδρες επισκέφθηκαν την πλατεία Μαϊντάν και τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων Ουκρανών.

Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.



Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV February 3, 2026

Η επίσκεψη του ΓΓ του ΝΑΤΟ έρχεται μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 450 drones και πάνω από 60 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι σταμάτησαν τις επιθέσεις στις εκατέρωθεν ενεργειακές υποδομές τους, αλλά διαφώνησαν για το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

