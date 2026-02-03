Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δώδεκα άτομα, εκ των οποίων πέντε τραυματίες και επτά συνοδοί τους, εισήλθαν στην Αίγυπτο από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της.

Η είσοδος στην Αίγυπτο περιοριζόταν χθες σε έως 50 ασθενείς με δύο συνοδούς έκαστος, σύμφωνα με επίσημες πηγές στα αιγυπτιακά σύνορα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πως 12 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο την πρώτη ημέρα μετά το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης.

Δώδεκα άτομα, αποτελούμενα από τραυματίες και τους συνοδούς τους, κατάφεραν να περάσουν από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, κατά το περιορισμένο άνοιγμά της τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγή των συνόρων που μίλησε στο AFP.

Όπως έγινε γνωστό, πέντε τραυματίες και επτά συνοδοί διασχίζοντας τη διάβαση της Ράφα ήταν οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από το περιορισμένο άνοιγμα. Συνολικά, σύμφωνα με επίσημες πηγές στα αιγυπτιακά σύνορα, ο μέγιστος αριθμός ασθενών από τη Γάζα που είχε επιτραπεί για είσοδο στην Αίγυπτο ανερχόταν στους 50, ο καθένας συνοδευόμενος από δύο άτομα.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, γνωστοποίησε ότι 12 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη Γάζα από την Αίγυπτο την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της μεθοριακής διάβασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εννέα γυναίκες και τρία παιδιά που είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, όπως ανέφερε Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Ιατρική κινητοποίηση και περιορισμοί στη διέλευση

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, τρεις ασθενοφόρα μετέφεραν Παλαιστίνιους ασθενείς στα σύνορα, όπου επιβλήθηκε άμεση ιατρική αξιολόγηση ώστε να καθοριστεί το κατάλληλο νοσοκομείο μεταφοράς. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε προχωρήσει προηγουμένως στη θέση σε ετοιμότητα 150 νοσοκομείων και 300 ασθενοφόρων, ενώ πάνω από 12.000 γιατροί και 30 ομάδες επειγόντων είχαν κινητοποιηθεί για την υποδοχή ασθενών από τη Γάζα, σύμφωνα με το AlQahera News.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα φαίνεται να παρατείνεται, καθώς περίπου 20.000 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 4.500 παιδιών, έχουν άμεση ανάγκη για ιατρική φροντίδα, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το μοναδικό σημείο εξόδου από τη Γάζα στον έξω κόσμο που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, άνοιξε ξανά με αυστηρούς περιορισμούς και για περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, έπειτα από διάστημα κατά το οποίο είχε παραμείνει κλειστό λόγω των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, όπως σημειώνει το AFP, παραμένει κλειστό για τη διέλευση διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, με τους περιορισμούς να καθορίζονται από το Ισραήλ.

Ελπίδα και αβεβαιότητα για το μέλλον της Γάζας

Η επαναλειτουργία της Ράφα χαρακτηρίζεται ως «παράθυρο ελπίδας» από τον Άλι Σάαθ, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Γάζας (NCAG), μιας μεταβατικής αρχής που λειτουργεί υπό το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», με επικεφαλής τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος αναμένεται να διευκολύνει προσεχώς την είσοδο των 15 μελών που θα συγκροτήσουν την NCAG στη Γάζα, αν και η ημερομηνία για αυτό το βήμα παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, είχε κλείσει μετά από ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα, επιδεινώνοντας την ήδη βεβαρυμμένη ανθρωπιστική κατάσταση. Η πιο πρόσφατη επαναλειτουργία της σημειώθηκε ανάμεσα σε συνεχιζόμενη ένταση, με δεκάδες νεκρούς στη Γάζα, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν ότι αντέδρασαν στην έξοδο Παλαιστινίων μαχητών από σήραγγα στην περιοχή που ελέγχεται στη Ράφα.

