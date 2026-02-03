Mαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην πόλη Ούφα της Ρωσίας. Σύμφωνα με το NEXTA, χρησιμοποίησε ένα αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε έναν δάσκαλο και αρκετούς μαθητές, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά.

Ο επιτιθέμενος, ένας μαθητής ονόματι Βαντίμ, διατηρούσε ένα κανάλι στο Telegram όπου έγραφε ανοιχτά για τη ζωή του, παραπονιόταν για την πίεση από τους καθηγητές και την έλλειψη κατανόησης από τους συμμαθητές του και δήλωνε ότι ένιωθε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει κάτι κακό». Μια μέρα πριν από την επίθεση, δημοσίευσε ένα τραγούδι για μια σχολική επίθεση με όπλο και ουσιαστικά προειδοποίησε για το τι επρόκειτο να συμβεί.

Στόχος της επίθεσης ήταν ο καθηγητής ιστορίας Τιμούρ Σ., τον οποίο ο έφηβος μισούσε.

Ο μαθητής συνελήφθη.

