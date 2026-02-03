Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Mαθητής στη Ρωσία επιτέθηκε με αεροβόλο στον καθηγητή και τους συμμαθητές του

Μια μέρα πριν από την επίθεση, δημοσίευσε ένα τραγούδι για μια σχολική επίθεση με όπλο και ουσιαστικά προειδοποίησε για το τι επρόκειτο να συμβεί

Αεροβόλο

Mαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην πόλη Ούφα της Ρωσίας. Σύμφωνα με το NEXTA, χρησιμοποίησε ένα αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε έναν δάσκαλο και αρκετούς μαθητές, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά.

Ο επιτιθέμενος, ένας μαθητής ονόματι Βαντίμ, διατηρούσε ένα κανάλι στο Telegram όπου έγραφε ανοιχτά για τη ζωή του, παραπονιόταν για την πίεση από τους καθηγητές και την έλλειψη κατανόησης από τους συμμαθητές του και δήλωνε ότι ένιωθε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει κάτι κακό». Μια μέρα πριν από την επίθεση, δημοσίευσε ένα τραγούδι για μια σχολική επίθεση με όπλο και ουσιαστικά προειδοποίησε για το τι επρόκειτο να συμβεί.

Στόχος της επίθεσης ήταν ο καθηγητής ιστορίας Τιμούρ Σ., τον οποίο ο έφηβος μισούσε.

Ο μαθητής συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία μαθητής σχολείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark