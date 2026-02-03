Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, δήλωσαν οι οργανωτές.

«Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή από τη ρωσική πρεσβεία, η οποία πριν από το 2022 υπέβαλε τακτικά αιτήματα για προσκλήσεις», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο πρόεδρος της διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ. «Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει μηδενικό ενδιαφέρον για εποικοδομητικές συνομιλίες».

Ο Ίσινγκερ περιμένει ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σ' αυτό το σημαντικό φόρουμ για τη διεθνή ασφάλεια που διεξάγεται στη βαυαρική πρωτεύουσα, όπως έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια.

Η συνάντηση παγκόσμιων ηγετών, υπουργών, βουλευτών και ειδικών σε ζητήματα πολιτικής θα λάβει χώρα από τις 13 ως τις 15 Φεβρουαρίου στο πολυτελές ξενοδοχείο Bayerischer Hof.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ήταν στο παρελθόν τακτικός προσκεκλημένος στη διάσκεψη και συμμετείχε σ' αυτή σχεδόν κάθε χρόνο από το 2004 ως το 2020.

Μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία δεν ήταν ευπρόσδεκτη στη διάσκεψη.

Ωστόσο, καθώς πρόκειται να διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, η φετινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια εμφανίζεται ως ένα εν δυνάμει φόρουμ για υψηλού επιπέδου διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο Ίσινγκερ δήλωσε ότι θα μπορούσε θαυμάσια να φανταστεί διαπραγματεύσεις στο Μόναχο ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη.

«Φυσικά το Μόναχο θα μπορούσε να είναι ο τόπος για έναν τέτοιο δίαυλο επικοινωνίας», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο. «Όμως αυτό θα απαιτούσε προθυμία από τη ρωσική πλευρά να δεσμευθεί για σοβαρό διάλογο και για ειρήνη. Και δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή, πράγμα για το οποίο λυπάμαι».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει μιλήσει υπέρ της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού διαύλου προς τη Ρωσία. «Η ρωσική απάντηση ήταν μια αλαζονική απόρριψη», δήλωσε ο Ίσινγκερ.

Ενδεχόμενη συμμετοχή υψηλού επιπέδου αντιπροσώπων της ρωσικής κυβέρνησης θα δημιουργούσε ζήτημα εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων, πρόσθεσε. «Όσο Ρώσοι που λαμβάνουν αποφάσεις υπόκεινται δικαίως σε κυρώσεις, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να πατήσουν το πόδι τους στο γερμανικό έδαφος».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έτσι θα μπορούσε να συλληφθεί στη Γερμανία.

Ενώ οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος του και σε βάρος του Λαβρόφ δεν περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου, καθώς επικεντρώνονται στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, θα χρειάζονταν ειδική άδεια για να φθάσουν αεροπορικώς στον εναέριο χώρο της ΕΕ με ρωσικό αεροσκάφος.

Ο Ίσινγκερ ελπίζει ότι, μέχρι τη διάσκεψη της επόμενης χρονιάς, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου θα έχουν αποτέλεσμα μια συμφωνία: «Θα ήθελα πολύ να δω το 2027 την ανασκόπηση μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης που θα έχει μέχρι τότε ολοκληρωθεί, και όχι απλώς μια κατάπαυση του πυρός, αλλά μια κάποιου είδους συμφωνία. Το εύχομαι για το λαό της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.