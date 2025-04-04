Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρών στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Χάγη τον Ιούνιο (από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου), όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο περιθώριο των εργασιών της υπουργικής συνόδου της Ατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρευρεθεί προσωπικά στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «προσηλωμένος» στο άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας και θα είναι παρών στην σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Χάγη τον Ιούνιο», δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ.

Στις 13 Μαρτίου (κεντρική φωτό), ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, με στόχο να τον πείσει να μην αποσυρθεί από την Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Από τις Βρυξέλλες, ο Ρούμπιο τόνισε χθες ότι η χώρα του θα «παραμείνει» στο ΝΑΤΟ και επανέλαβε το αίτημα των ΗΠΑ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς να αυξήσουν δραστικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, αφιερώνοντας τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους για τον σκοπό αυτό.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι γίνει η Συμμαχία ισχυρότερη και πιο βιώσιμη και ότι θα πρέπει οι Σύμμαχοι να έχουν περισσότερες δυνατότητες.

«Είναι ένα σύνολο όχι μόνο εταίρων και συμμάχων, αλλά και προηγμένων οικονομιών, πλούσιων χωρών που έχουν την ικανότητα να κάνουν περισσότερα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι συμβιβασμός. Πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε και εγχώριες ανάγκες. Αλλά, έχουμε δώσει προτεραιότητα στην άμυνα λόγω του ρόλου που έχουμε διαδραματίσει στον κόσμο. Και θέλουμε και οι εταίροι μας να κάνουν το ίδιο», ανέφερε.

Τέλος, δήλωσε ότι λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών και ιδίως του πολέμου «στην καρδιά της Ευρώπης» είναι μια υπενθύμιση ότι «η σκληρή δύναμη εξακολουθεί να είναι απαραίτητη ως αποτρεπτικός παράγοντας».

Όπως είπε θα πρέπει στο τέλος της Συνόδου να υπάρχει η κατανόηση ότι «βρισκόμαστε σε ένα ρεαλιστικό μονοπάτι, ώστε κάθε ένα από τα μέλη να δεσμεύεται και να εκπληρώνει την υπόσχεση να φτάνει έως και το 5% των δαπανών» και πρόσθεσε ότι σε αυτό περιλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.