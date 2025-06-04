Η Ουκρανία έχει προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, η οποία θα λάβει χώρα σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του δυτικού στρατιωτικού συνασπισμού Μαρκ Ρούτε πριν από μια συνάντηση των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.

«Προσκάλεσα στη σύνοδο κορυφής την Ουκρανία. Θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν με περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε ο Ρούτε.

Ερωτηθείς αν έχει προσκληθεί προσωπικά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ρούτε δήλωσε μόνο ότι το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ακόμα ότι οι σύμμαχοι πρόκειται να διευρύνουν την αποτροπή και τις αμυντικές ικανότητές τους ορίζοντας νέους, φιλόδοξους στόχους.

«Οι στόχοι αυτοί ορίζουν ποιες δυνάμεις και συγκεκριμένες δυνατότητες χρειάζεται να παράσχει κάθε σύμμαχος ώστε να ενισχυθούν η αποτροπή και η άμυνά μας. Αεροπορική και πυραυλική άμυνα, όπλα μεγάλου βεληνεκούς, επιμελητεία και μεγάλοι χερσαίοι σχηματισμοί ελιγμών είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε δήλωσε ακόμα πως η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ υφίσταται με την προσδοκία ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς θα δαπανήσουν πολύ περισσότερα για την άμυνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ουάσινγκτον είναι «πλήρως δεσμευμένη» στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ και πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχέδια για να αποσυρθούν αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη.

