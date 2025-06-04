Ένα σπάνιο προφυλακτικό του 19ου αιώνα το οποίο έχει πάνω του ένα ερωτικό σκίτσο που απεικονίζει μια καλόγρια και τρεις κληρικούς θα εκτεθεί σε μουσείο στην Ολλανδία.

Σουβενίρ οίκου ανοχής

Το προφυλακτικό χρονολογείται από το 1830 και είναι πιθανό να αποτελεί σουβενίρ από πορνείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Rijksmuseum στο Άμστερνταμ την Τρίτη.

Η Joyce Zelen, επιμελήτρια στο μουσείο, δήλωσε στο CNN ότι τα προφυλακτικά θα πωλούνταν κρυφά εκείνη την εποχή, όπως μεταδίδει το CNN.

Το συγκεκριμένο δείγμα είναι σε «άριστη κατάσταση», σχολίασε, ενώ τα τεστ με υπεριώδη ακτινοβολία αποκάλυψαν ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Το γεγονός αυτό, καθώς και το σκίτσο και το μήκος του προφυλακτικού, που είναι 20 εκατοστά, υποδηλώνουν ότι πρόκειται για «σουβενίρ πολυτελούς οίκου ανοχής», πρόσθεσε η Zelen.

«Είναι περισσότερο ένα αντικείμενο για να γελάς με τους φίλους σου παρά ένα πραγματικό αντικείμενο για χρήση», είπε.

Στο σκίτσο, η καλόγρια φαίνεται καθισμένη με τα πόδια ανοιχτά, ενώ οι τρεις κληρικοί σηκώνουν τα ράσα τους. «Η επιγραφή “Voilà mon choix”, που σημαίνει “Ιδού η επιλογή μου”, καθιστά το σχέδιο παρωδία τόσο της αγαμίας όσο και της Κρίσης του Πάρη από την ελληνική μυθολογία», ανέφερε το μουσείο.

Αν και είναι απίθανο να είχε χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος προφυλακτικού από σκωληκοειδή προβάτου, αυτά που θα προορίζονταν για την προστασία του χρήστη θα φτιάχνονταν με παρόμοια υλικά, είπε η Zelen.

Θα παρείχαν ελάχιστη προστασία από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις όπως η σύφιλη, η οποία αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, πρόσθεσε.

Το Rijksmuseum απέκτησε το προφυλακτικό σε δημοπρασία πριν από έξι μήνες και είναι το πρώτο δείγμα με εκτύπωση σε προφυλακτικό που αποτελεί μέρος της συλλογής του μουσείου.

Θα εκτίθεται στο μουσείο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας έκθεσης για την πορνεία και τη σεξουαλικότητα στον 19ο αιώνα.

