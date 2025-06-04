Αν είσαι ελέφαντας, δύσκολα θα ξεχάσεις που μπορείς να βρεις ωραία σνακ. Έτσι λοιπόν, οι καταστηματάρχες σε ένα μίνι μάρκετ στην Ταϊλάνδη έμειναν άναυδοι όταν είδαν έναν μεγάλο άγριο και πεινασμένο ελέφαντα να εισβάλει στο κατάστημα και να... καταβροχθίζει ό,τι βρει μπροστά του.

«Δεν είχε πολύ δουλειά εκείνη την ημέρα. Γύρω στις 2 μ.μ., ο ελέφαντας εμφανίστηκε. Βγήκα έξω και προσπάθησα να τον διώξω. Του είπα να μην πλησιάσει», δήλωσε στο CNN ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Khamploi Kakaew.

«Του είπα, "φύγε, προχώρα", αλλά δεν με άκουσε. Ήταν σαν να ήρθε επίτηδες.»

Το κατάστημα, στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα της Ταϊλάνδης, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κάο Γιάι, επομένως οι ελέφαντες κάνουν συχνά βόλτες στα καταστήματα της περιοχής.

«Συνήθως το βλέπουμε να περνάει και το παρακολουθούμε από μέσα στο σπίτι. Αλλά ποτέ πριν δεν είχε μπει στο κατάστημα ούτε είχε πειράξει κανέναν», είπε.

Ο ελέφαντας – ένας 27χρονος αρσενικός που ονομάζεται Plai Biang Lek – είναι πολύ γνωστός στην περιοχή.

Ο Khamploi είπε ότι έμεινε στο κατάστημα για περίπου 10 λεπτά, μαζεύοντας ό,τι βρει με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια τα έτρωγε. Ενώ οι άγριοι ελέφαντες συνήθως προτιμούν τις μπανάνες, το μπαμπού και τα χόρτα, ο Biang Lek πήγε κατευθείαν στα γλυκά.

«Περπάτησε μέχρι τον πάγκο – τον ​​πάγκο με τα γλυκά κοντά στην κατάψυξη. Χρησιμοποίησε τον κορμό του για να σπρώξει απαλά την κατάψυξη ώστε να χωρέσει μέσα», είπε.

«Πήγε κατευθείαν στα σνακ, τα έψαξε με τον κορμό του. Έφαγε περίπου 10 σακουλάκια γλυκά – κοστίζουν 35 μπατ (1 δολάριο) το καθένα. Έφαγε επίσης αποξηραμένες μπανάνες και σνακ με φιστίκια.»

Ένας άλλος ελέφαντας παρέμεινε έξω από το κατάστημα, «πιθανώς περιμένοντας», είπε ο Khamploi.

Τελικά, κλήθηκαν οι δασοφύλακες του πάρκου οι οποίοι τελικά κατάφεραν να οδηγήσουν τον ελέφαντα μακριά από το κατάστημα, μετά από πολλές παραινέσεις.

«Είναι συχνά εδώ γύρω, αλλά ποτέ δεν βλάπτει κανέναν. Νομίζω ότι ήθελε απλώς σνακ», είπε ο Khamploi.

Μετά την απροσδόκητη επίσκεψη, μια ομάδα προστασίας της άγριας ζωής πέρασε από εκεί και πρόσφερε στον Khamploi 800 μπατ για τα κλεμμένα αγαθά.

Οι ελέφαντες στο εθνικό ζώο της Ταϊλάνδης, έχουν δει τον άγριο πληθυσμό τους να μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες λόγω των απειλών από τον τουρισμό, την υλοτομία, τη λαθροθηρία και την ανθρώπινη επέμβαση.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των άγριων ελεφάντων στην Ταϊλάνδη έχει μειωθεί σε 3.000-4.000, από περισσότερους από 100.000 στις αρχές του 20ού αιώνα.

Πηγή: skai.gr

