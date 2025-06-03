ΝΑΤΟ: Στροφή σε πλήρη ετοιμότητα μάχης – Πιέζει για πενταπλασιασμό της επίγειας αεράμυνας

Το ΝΑΤΟ ζητά από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να πενταπλασιάσουν τις επίγειες αντιαεροπορικές τους δυνατότητες, καθώς η Συμμαχία επιταχύνει τις προσπάθειες για την κάλυψη του κρίσιμου κενού στην άμυνα απέναντι στην αυξανόμενη απειλή ρωσικής επιθετικότητας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Το αίτημα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής ασπίδας αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η πενταπλάσια ενίσχυση αφορά συλλογικά τις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη, σε διαφορετικό επίπεδο ανά κράτος, όπως ανέφεραν οι ίδιες ανώνυμες πηγές, καθώς οι διαβουλεύσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου.

Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να εγκρίνουν αυτή την εβδομάδα μία από τις πλέον φιλόδοξες δεσμεύσεις για την αύξηση των αποθεμάτων όπλων από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και καναδικών προσπαθειών επανεξοπλισμού και μείωσης της εξάρτησής τους από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες θα προετοιμάσει το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Ιουνίου στη Χάγη.

Η ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισμών εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών σε όλη τη Συμμαχία. Υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συγκλίνουν προς έναν νέο στόχο δαπανών ίσες με το 5% του ΑΕΠ, με το 3,5% να κατευθύνεται στη βασική άμυνα και το 1,5% σε συναφείς τομείς, όπως υποδομές, κυβερνοάμυνα και πολιτική ετοιμότητα.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τη Δευτέρα στο Βίλνιους. «Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ και την άμυνά μας και αυτό σημαίνει στροφή σε πλήρη ετοιμότητα πολέμου».

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο στρατιωτικό αξιωματούχο, τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν τις επίγειες αντιαεροπορικές τους δυνατότητες, για να αντιμετωπίσουν απειλές όπως εξελιγμένα drones, πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη.

Η Συμμαχία είχε περιορίσει τέτοια συστήματα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, καθώς η προσοχή μετατοπίστηκε από το ψυχροπολεμικό πεδίο στις απειλές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η αλλαγή της γερμανικής στάσης

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 άλλαξε την αμυντική στρατηγική, καθώς τα κράτη της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ φοβούνται ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να επιτεθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό στοιχείο στην ενίσχυση των εξοπλισμών είναι τα αντιαεροπορικά συστήματα — τα οποία αποτελούν και μερικά από τα πιο δαπανηρά μέσα που σχεδιάζει να προμηθευτεί η Συμμαχία.

Η Γερμανία έχει προσφερθεί να ηγηθεί κοινών ευρωπαϊκών σχεδίων για την αεράμυνα, ανταποκρινόμενη στην έκκληση των Βρυξελλών για επενδύσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται αποφασισμένος να επιταχύνει τη γερμανική αμυντική ανασυγκρότηση, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέα αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με πηγές από το Βερολίνο.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεράμυνας θα περιλαμβάνει και την επέκταση της πρωτοβουλίας European Sky Shield, η οποία ξεκίνησε υπό τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ, στοχεύει στη δημιουργία ενός επίγειου ευρωπαϊκού αντιαεροπορικού συστήματος ικανού να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημα για σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η επιμελητεία και οι χερσαίες δυνάμεις «συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητές μας».

«Συνεχίζουμε να επανεξετάζουμε τη διάταξη των δυνάμεών μας, να εκσυγχρονίζουμε τη δομή διοίκησης και να ενισχύουμε την ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική μας άμυνα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.