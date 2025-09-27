ΝΑΤΟ: Ενισχυμένη επιτήρηση στη Βαλτική μετά τα drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την επιτήρηση και τα μέτρα αποτροπής στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, μετά τα πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία που προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια, αλλά και για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με τη Συμμαχία, στην περιοχή θα αναπτύξει μία πολυστρωματική άμυνα, η οποία θα περιλαμβάνει πλατφόρμες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και τουλάχιστον μία φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ασφάλειας στη Βαλτική και για άμεση αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, όπως οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Πηγή: skai.gr

