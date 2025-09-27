Σλοβακία: Όχι σε άμεση διακοπή ρωσικού πετρελαίου παρά τις πιέσεις Τραμπ

Η Σλοβακία ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να διακόψει άμεσα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τις χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να προμηθεύονται αργό από τη Μόσχα, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Πέτερ Πελεγκρίνι, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνομιλιών τους αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Τραμπ πιέζει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό αργό, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, να τερματίσουν τις εισαγωγές, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να στερέψει η χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα και θα έφερνε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, η Σλοβακία, μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης χωρίς πρόσβαση σε θάλασσα και με σύνορα με την Ουκρανία, αντιστέκεται, επικαλούμενη τεχνικά εμπόδια και περιορισμένη δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών.

Ο Σλοβάκος πρόεδρος Πέτερ Πελεγκρίνι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ότι η όποια αλλαγή τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ονομάζεται «διαφοροποίηση».

«Η Σλοβακία χρειάζεται τρεις, τέσσερις, πέντε διαφορετικές πηγές αερίου και ενέργειας. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία με εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Πελεγκρίνι τόνισε ότι η Σλοβακία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει επαρκώς τους προμηθευτές ενέργειας σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Περιέγραψε τη συνάντηση με τον Τραμπ ως εποικοδομητική, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσε τα επιχειρήματά του. «Χαμογελούσε, αλλά μου είπε ξεκάθαρα: κάνε κάτι γι’ αυτό», ανέφερε.

Την ίδια εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε επίσης τις αντιρρήσεις του στον Τραμπ, λέγοντας ότι η εγκατάλειψη του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου θα κατέστρεφε την οικονομία της χώρας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει εμπορικά μέτρα που στοχεύουν τις εναπομείνασες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba.

Οι εισαγωγές ρωσικού αργού ανέρχονται πλέον μόλις στο 3% του συνόλου των εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ, έναντι περίπου 27% πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης τον Μάιο.

Ο Τραμπ έχει επίσης πιέσει την Τουρκία και την Ινδία να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.