Drones πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία 

Μετά τις συνεχείς «εισβολές» με drones στον εναέριο χώρο της Δανίας, πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες και στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας και βασική βάση του ΝΑΤΟ.

⚡️ Not over yet! Drones also flew over Norway’s main air base



Early Saturday morning, several drones were spotted over Ørland Air Base — NATO’s key base in Norway and home to the country’s F-35 fighter jets. https://t.co/SS4TlSUehW pic.twitter.com/9kpARUcqfg — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Η Αεροπορική Βάση Οrland στη Νορβηγία είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.

🚨🇳🇴 Unknown drones were sighted over Ørland Air Base, Norway.



It is NATO’s primary base and houses the country’s F-35 fighter jets. — The World Report (@World_Report0) September 27, 2025

