Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Drones πάνω από βάση του ΝΑΤΟ στη Νορβηγία 

Το πρωί του Σαββάτου, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από την Αεροπορική Βάση Οrland, έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας. 

NORBHGIA

Μετά τις συνεχείς «εισβολές» με drones στον εναέριο χώρο της Δανίας, πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες και στη Νορβηγία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου, αρκετά drones εντοπίστηκαν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας και βασική βάση του ΝΑΤΟ. 

Η Αεροπορική Βάση Οrland στη Νορβηγία είναι η  έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δανία Νορβηγία Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark