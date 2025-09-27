Η Γερμανία σχεδιάζει να επιτρέψει στον στρατό να καταρρίπτει τα drones

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή από drones είναι «υψηλή» και πως η χώρα θα λάβει μέτρα για να προστατευθεί.

Στην Ευρώπη οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, μετά τις παραβιάσεις από drones που προκάλεσαν επανειλημμένα διακοπές στις αερομεταφορές στη Δανία την περασμένη εβδομάδα. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Γερμανία μετά από αντίστοιχες αναφορές.

«Υπάρχει μια απειλή που μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή όταν πρόκειται για drones. Είναι μια αφηρημένη απειλή, αλλά πολύ συγκεκριμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις», είπε ο Ντόμπριντ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, η Γερμανία σκοπεύει να αναθεωρήσει τον νόμο περί ασφάλειας πτήσεων ώστε να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να εμπλακούν, με πιθανότητα ακόμα και κατάρριψης drones, όπως ανέφερε.

«Πρόκειται για το να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε κρίσιμες υποδομές ή μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων, για παράδειγμα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.