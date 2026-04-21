Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη που πέταξαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα τη Δευτέρα, σε μια έντονη επίδειξη αεροπορικής ισχύος στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, μακριά από το επίκεντρο της Μέσης Ανατολής.

Γαλλικά μαχητικά Rafale απογειώθηκαν από λιθουανική αεροπορική βάση, όπου σταθμεύουν στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ. Τα αεροσκάφη, οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος, ενώθηκαν με μαχητικά από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Δανία και τη Ρουμανία. Όλα απογειώθηκαν για να επιθεωρήσουν και να παρακολουθήσουν τη ρωσική πτήση, σύμφωνα με τη γαλλική αποστολή.

Η ρωσική αποστολή περιλάμβανε δύο υπερηχητικά Tu-22M3, καθώς και περίπου 10 μαχητικά — τόσο SU-30 όσο και SU-35 — που εναλλάσσονταν στη συνοδεία των μεγαλύτερων στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η πτήση των βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε σε εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας. Η πτήση διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

«Σε ορισμένα στάδια της διαδρομής, τα βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά ξένων κρατών», ανέφερε το υπουργείο. «Τα πληρώματα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς πραγματοποιούν τακτικά πτήσεις πάνω από διεθνή ύδατα της Αρκτικής, του Βόρειου Ατλαντικού, του Ειρηνικού Ωκεανού, καθώς και της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας. Όλες οι πτήσεις των αεροσκαφών των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες χρήσης του εναέριου χώρου».

Η στρατιωτική συμμαχία απογειώνει τακτικά μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσει ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που πλησιάζουν ή πετούν κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, τα ρωσικά αεροσκάφη που αναχαιτίζονται συχνά δεν χρησιμοποιούν αναμεταδότες, δεν επικοινωνούν με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και δεν καταθέτουν σχέδιο πτήσης. Τα μαχητικά του ΝΑΤΟ απογειώνονται για να τα ταυτοποιήσουν.

Πολλές από τις ρωσικές πτήσεις που παρακολουθεί το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης στη Βαλτική, η οποία ισχύει από τότε που η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία εντάχθηκαν στη συμμαχία το 2004, αφορούν μετακινήσεις προς και από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ αναχαίτιζε περίπου 300 ρωσικά αεροσκάφη ετησίως, κυρίως πάνω από ύδατα της βόρειας Ευρώπης.

Δημοσιογράφος του Associated Press παρακολούθησε την αντίδραση της γαλλικής αποστολής τη Δευτέρα από τη μεγάλη αεροπορική βάση Šiauliai στη Λιθουανία, την οποία χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ για περιπολίες μαχητικών στην ανατολική του πτέρυγα.

Τα διμελή πληρώματα δύο γαλλικών Rafale - ένας πιλότος και ένας χειριστής συστημάτων - εθεάθησαν να σπεύδουν προς τα υπόστεγα των αεροσκαφών από το κτίριο διοίκησης της αποστολής.

Τα πληρώματα ήταν ήδη εξοπλισμένα, καθώς βρίσκονταν σε ετοιμότητα, ώστε να μπορέσουν να απογειωθούν μέσα σε λίγα λεπτά αν δοθεί εντολή.

Οι δύο ομάδες πήραν γρήγορα θέση στα πιλοτήρια και τέθηκαν σε αναμονή με τις μηχανές σε λειτουργία, μέχρι να λάβουν εντολή απογείωσης. Στη συνέχεια κύλησαν προς τον διάδρομο και απογειώθηκαν με θόρυβο στον καθαρό ουρανό.

Η πτήση της Δευτέρας ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ρωσικών κινήσεων πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι από τις 13 έως τις 19 Απριλίου, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν τέσσερις φορές για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν κανόνες πτήσης, όπως η απενεργοποίηση αναμεταδοτών και η πτήση χωρίς σχέδιο πτήσης.



Πηγή: skai.gr

