Ο Ισραηλινός στρατός προέβη σε άμεση αντικατάσταση του βανδαλισμένου αγάλματος του Ιησού Χριστού στο νότιο Λίβανο και με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει πως δεν πρόκεται να συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.

«Πριν από λίγο καιρό, σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα του Debel στο νότιο Λίβανο, το κατεστραμμένο άγαλμα αντικαταστάθηκε από στρατεύματα των IDF. Η Βόρεια Διοίκηση εργάστηκε για τον συντονισμό της αντικατάστασης του αγάλματος από τη στιγμή που έλαβε την αναφορά του περιστατικού.

Οι IDF εκφράζουν βαθιά λύπη για το περιστατικό και εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.