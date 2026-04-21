Η Τουρκία ως «γέφυρα» του ΝΑΤΟ στη Μ. Ανατολή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται την Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα.

Κατά την επίσκεψή του θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αποτυπώνει την τεταμένη σχέση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του ΝΑΤΟ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη ευρωπαϊκής υποστήριξης στην αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Στην Άγκυρα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η επίσκεψή του συνδέεται με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα και τον κομβικό ρόλο της χώρας.



Πηγή: Deutsche Welle

Η επίσκεψη Ρούτε συνδέεται με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί για τις 7-8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα. Ωστόσο, η παρουσία του ΓΓ του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα χαρακτηρίζεται και από ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πέρα από αυτό, οι σχέσεις του προέδρου Τραμπ με το ΝΑΤΟ δεν είναι οι καλύτερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την έλλειψη συμπαράστασης των Ευρωπαίων να βοηθήσουν στην αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.Κρίσιμη η Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον ΙούλιοΗ Σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην τουρκική πρωτεύουσα είναι κρίσιμη. Η Τουρκία φέτος γιορτάζει την 74η επέτειο από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας. Είναι η μόνη χώρα στη «νότια πτέρυγα» του ΝΑΤΟ με σημαντική στρατιωτική δύναμη και πύλη προς τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ασία. Η ασφάλεια του Εύξεινου Πόντου εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία, ιδίως εν μέσω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην επικείμενη Σύνοδο του Ιουλίου η Άγκυρα προσβλέπει στο να ενισχύσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να τονίσει τη σημασία της.Χαρακτηριστικό του βάρους που δίνει η Άγκυρα στη Σύνοδο του Ιουλίου είναι ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, από το βήμα του Φόρουμ Διπλωματίας στην Αττάλεια, κάλεσε αυτή την εβδομάδα τους συμμάχους να αξιοποιήσουν τη Σύνοδο στην Άγκυρα τον Ιούλιο ως ευκαιρία για την επαναφορά των δεσμών με τον Τραμπ και την Ουάσινγκτον. Χαρακτήρισε τη Σύνοδο στην Άγκυρα ως μία από τις πιο σημαντικές, λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών κρίσεων και αβεβαιοτήτων στον κόσμο, και ζήτησε τη δημιουργία μιας συστηματικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Οι επαφές του ΓΓ του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο με την τουρκική ηγεσία θα δώσουν μια πρώτη εντύπωση για το πώς θα κινηθεί η Άγκυρα για να προβάλει τη σημασία της στο ΝΑΤΟ, και κυρίως στους Αμερικανούς.

