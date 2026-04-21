Ζελένσκι: Έτοιμος να επαναλειτουργήσει ο αγωγός πετρελαίου Druzhba

Ο αγωγός Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη, είναι έτοιμος να τεθεί ξανά σε λειτουργία, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνοντας σήμα ότι το Κίεβο αναμένει πλέον το ξεμπλοκάρισμα ενός πακέτου βοήθειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής στο τμήμα του αγωγού Druzhba που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικό πλήγμα. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Η διακοπή της ροής προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες παραμένουν εξαρτημένες από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η απερχόμενη κυβέρνηση της Ουγγαρίας είχε απειλήσει να διακόψει την ενεργειακή βοήθεια προς την Ουκρανία ως απάντηση, ενώ ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε το πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο που είχε συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία, της οποίας ο πολεμικός προϋπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ξένη χρηματοδότηση, αναμένει τον εκταμίευση των χρημάτων όπως είχε συμφωνηθεί μετά τις επισκευές στον Druzhba.

«Συνδέουμε αυτό το γεγονός με το ξεμπλοκάρισμα του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης για την Ουκρανία, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι τεχνικά έτοιμη να συνεχίσει τη ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Πηγή: skai.gr

