Στην Άγκυρα σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ - Συναντήσεις με Ερντογάν, Φιντάν, και Γκιουλέρ

Ο Μαρκ Ρούτε θα επισκεφθεί επίσης μια εγκατάσταση της αμυντικής βιομηχανίας - Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές του ΝΑΤΟ για ζητήματα συμμαχικής συνεργασίας

Μαρκ Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα σήμερα και αύριο, 21 και 22 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, θα επισκεφθεί επίσης μια εγκατάσταση της αμυντικής βιομηχανίας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές του ΝΑΤΟ με την τουρκική ηγεσία για ζητήματα συμμαχικής συνεργασίας και άμυνας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άγκυρα Τουρκία Μαρκ Ρούτε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Χακάν Φιντάν Γιασάρ Γκιουλέρ ΝΑΤΟ
