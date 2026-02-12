«ΝΑΤΟ 3.0»: Στροφή ΗΠΑ στον Ειρηνικό, μεγαλύτερο βάρος στους Ευρωπαίους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, παρουσιάζοντας το όραμα «ΝΑΤΟ 3.0», όπου η Ευρώπη θα αναλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος, καθώς οι ΗΠΑ στρέφουν στρατηγικά την προσοχή στον Ειρηνικό.

Στην ομιλία του προς τους υπουργούς Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, ο Κόλμπι τόνισε ότι «η αλλαγή της παλίρροιας έχει ήδη συμβεί και πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση γι’ αυτό», αποφεύγοντας αναφορές σε προηγούμενες πολιτικές εντάσεις, όπως την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες, παρουσιάζοντας το όραμα «ΝΑΤΟ 3.0», στο οποίο η Ευρώπη θα αναλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος, καθώς οι ΗΠΑ στρέφουν στρατηγικά την προσοχή τους προς τον Ειρηνικό.

Στην ομιλία του, που είχε συμφιλιωτικό τόνο, ο Κόλμπι δεν έκανε καμία αναφορά στις προηγούμενες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

«Η αλλαγή της παλίρροιας έχει ήδη συμβεί και πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση γι’ αυτό», δήλωσε ο Κόλμπι στους υπουργούς Άμυνας της Συμμαχίας σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, το ΝΑΤΟ πρότεινε την Τετάρτη μια νέα αποστολή στην Αρκτική, με στόχο να αντιμετωπίσει τις αιτιάσεις του Τραμπ περί ελλιπούς ασφάλειας του νησιού.

Ο Κόλμπι, αρχιτέκτονας της πρόσφατης αμερικανικής αμυντικής στρατηγικής και από τους πιο αυστηρούς επικριτές της ευρωπαϊκής αμυντικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα «συνεχίσει να παρέχει την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα προστασίας», αλλά τόνισε στους συμμάχους ότι η Αμερική επιθυμεί «εταιρική σχέση, όχι εξάρτηση».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν επίσης, «με πιο περιορισμένο και στοχευμένο τρόπο», βασικές δυνατότητες που δεν διαθέτουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην κοινή άμυνα του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας.

Ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος έχει προσπαθήσει να αποτρέψει τον Τραμπ από το να αποδυναμώσει τη Συμμαχία, εξήρε την «εξαιρετική ομιλία» του Κόλμπι.

Παράλληλα, υποβάθμισε τις ανησυχίες σχετικά με την απουσία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τη συνάντηση. «Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τον Μπριτζ Κόλμπι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν κορυφαίο στοχαστή για τον ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ».

«Έχει υπάρξει διαχρονικά μια συνεπής φωνή υπέρ του να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες η Ευρώπη και ο Καναδάς, όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες», είπε ο Ρούτε.

Ωστόσο, ο Κόλμπι υπογράμμισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αλλάξει, καθώς οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ στρέφονται περισσότερο στην «άμυνα της αμερικανικής επικράτειας και των συμφερόντων στο Δυτικό Ημισφαίριο, καθώς και στην ενίσχυση της αποτροπής (deterrence by denial) στον Δυτικό Ειρηνικό».

Αυτό σημαίνει ένα «ΝΑΤΟ 3.0», όπως είπε, όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν περισσότερα για τη δική τους άμυνα και η Συμμαχία θα περιορίσει τις δραστηριότητές της στον βασικό της ρόλο: την υπεράσπιση του εδάφους των συμμάχων.

Ο όρος βρήκε άμεση ανταπόκριση σε ορισμένους συμμάχους. «Το “ΝΑΤΟ 3.0” είναι ένας εύστοχος τρόπος να περιγράψει αυτό που λέει και με το οποίο συμφωνούμε πλήρως», δήλωσε στο Politico ο Νορβηγός υπουργός Άμυνας Τόρε Σάντβικ.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να είναι περισσότερο παρόντες στον Ειρηνικό και αυτό αλλάζει και το ΝΑΤΟ», είπε. «Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε κάνει αρκετά».

Ειδικότερα, οι δηλώσεις του Κόλμπι προκάλεσαν ανακούφιση στους Ευρωπαίους συμμάχους, ορισμένοι από τους οποίους ανησυχούσαν ιδιωτικά ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος θα υιοθετούσε μια πιο επιθετική στάση.

Τα σχόλια αυτά διαφέρουν αισθητά από το κλίμα προηγούμενων συνόδων του ΝΑΤΟ, όπου Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο Χέγκσεθ, κατηγορούσαν την Ευρώπη ότι δεν πληρώνει το μερίδιο που της αναλογεί για την άμυνα και ότι επιχειρεί να περιορίσει τις αγορές αμερικανικών όπλων.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.