Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζεται για επίθεση στο Σούμι – Συγκέντρωση 50.000 ανδρών

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 50.000 στρατιώτες ετοιμάζοντας επίθεση στην περιοχή Σούμι (βορειοανατολικά) της Ουκρανίας, προειδοποίησε την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε σε επίπεδο ηγετών. Η αμερικανική πλευρά το γνωρίζει αυτό, και η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Είμαστε έτοιμοι για δομή τύπου "Τραμπ, Πούτιν και εγώ", και επίσης είμαστε έτοιμοι για τη μορφή Τραμπ-Πούτιν, Τραμπ-Ζελένσκι, και στη συνέχεια οι τρεις μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σημείωσε ότι τα πιο ρεαλιστικά μέρη για ειρηνευτικές συναλλαγές είναι η Τουρκία, η Ελβετία και το Βατικανό.

Ο Ζελένσκι λέει ότι θέλει 30 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της αμυντικής παραγωγικής δυναμικότητας της Ουκρανίας

Πρόσθεσε ότι η Μάλτα και οι αφρικάνικες χώρες έχουν επίσης προσφερθεί να φιλοξενήσουν ειρηνευτικές συναλλαγές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ρωσία πρότεινε τη Λευκορωσία ως τοποθεσία για συνομιλίες, αλλά αυτό είναι αδύνατο να το δεχθεί η Ουκρανία.

Η Ρωσία θα ανακοινώσει τoν επόμενo γύρο απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας το προσεχές διάστημα, δήλωσε στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα της Ρωσίας αιτήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», διεμήνυσε ο Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.