Νέα αντίποινα στους Χούθι από το Ισραήλ. Οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στο αεροδρόμιο της Σαναά στην Υεμένη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση των IDF έρχεται ως αντίποινα μετά την εκτόξευση πυραύλων από τους αντάρτες προς το Ισραήλ την Τρίτη.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις είναι ένα σαφές μήνυμα ότι όποιος επιτεθεί στο Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα» προειδοποιεί το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Τα λιμάνια στην Υεμένη θα συνεχίσουν να υφίστανται σοβαρές ζημιές, ενώ το αεροδρόμιο και άλλες υποδομές θα πληγούν ξανά και ξανά, τονίζεται.

Μετά την ισραηλινή επιχείρηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε μήνυμα ότι το Ιράν ευθύνεται για την επιθετικότητα των Χούθι, στη σκιά των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων.

«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε ξανά στο αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο ελέγχεται από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στην Υεμένη.

Εργαζόμαστε σύμφωνα με έναν απλό κανόνα: Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό με τη βία, τώρα θα το καταλάβει με μεγαλύτερη βία.

Αλλά, όπως έχω πει περισσότερες από μία φορές: Οι Χούθι είναι μόνο το σύμπτωμα. Η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω τους είναι το Ιράν, το οποίο ευθύνεται για την επιθετικότητα που προέρχεται από την Υεμένη».

Πηγή: skai.gr

