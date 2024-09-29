Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ σκότωσε και άλλον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με την τύχη του Ναμπίλ Καούκ, αλλά υποστηρικτές της αναρτούν συλλυπητήρια μηνύματα γι'αυτόν από χθες

Το Ισραήλ σκότωσε και άλλο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ Ναμπίλ Καούκ εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με την τύχη του Καούκ, αλλά υποστηρικτές της αναρτούν συλλυπητήρια μηνύματα γι'αυτόν από χθες, Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Χεζμπολάχ Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark