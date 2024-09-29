Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ Ναμπίλ Καούκ εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

אתמול, צה״ל חיסל את המחבל נביל קאווק, מפקד יחידת הביטחון המונע של חיזבאללה וחבר המועצה המרכזית של חיזבאללה.



מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקפו וחיסלו את המחבל נביל קאווק>> September 29, 2024

Η Χεζμπολάχ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με την τύχη του Καούκ, αλλά υποστηρικτές της αναρτούν συλλυπητήρια μηνύματα γι'αυτόν από χθες, Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

