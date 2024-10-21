«Ναι» από τη Μολδαβία στην ΕΕ - «Ανωμαλίες» στο δημοψήφισμα καταγγέλλει η Μόσχα 

Το Κρεμλίνο σχολίασε σήμερα το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μολδαβία για την ένταξη στην ΕΕ (παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές στη χώρα) καταγγέλοντας «ανωμαλίες» στην καταμέτρηση των ψήφων.

Το «ναι» στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικράτησε οριακά σήμερα το πρωί μετά την ενσωμάτωση και των ψήφων της μολδαβικής διασποράς, ενώ το «όχι» επικρατούσε» αρχικά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να εξηγηθεί η αύξηση των ψήφων υπέρ της Σάντου (της προέδρου της Μολδαβίας) και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση» τονίζοντας ότι «όποιος γνωρίζει την εκλογική διαδικασία μπορεί να εντοπίσει ανωμαλίες στην αύξηση των ψήφων».

Παράλληλα, ζήτησε «αποδείξεις» σχετικά με τις «σοβαρές κατηγορίες» που διατύπωσε η φιλοευρωπαία πρόεδρος Μάγια Σάντου για τη δραστηριοποίηση «εγκληματικών συμμοριών σε συνεργασία με ξένες δυνάμεις, εχθρικές» προς τα συμφέροντα της Μολδαβίας, με στόχο «να παγιδεύσει την Μολδαβία στην ανασφάλεια και την αποσταθεροποίηση» και να την απομακρύνει από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο έκανε επίσης λόγο για «ανελεύθερη προεκλογική εκστρατεία» και διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα «ξέρει πόσο οι άνθρωποι δεν τάσσονται υπέρ της ιδεολογίας και των πράξεων της προέδρου».

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν με το 50,17% των ψήφων την εγγραφή στο Σύνταγμα του στόχου ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση έπειτα από την καταμέτρηση του 98% των ψήφων.

Παράλληλα με το δημοψήφισμα, στην Μολδαβία διεξήχθη η ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών.

Η Μάγια Σάντου, 52 ετών, επικράτησε στον πρώτο γύρο με το 42% των ψήφων, αλλά προετοιμάζεται για έναν δύσκολο δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Στογιάνογλο (26%), πρώην εισαγγελέα που υποστηρίζεται από τους φιλορώσους σοσιαλιστές, που δείχνει να διαθέτει μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων αντλώντας από τους μικρότερους υποψήφιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

