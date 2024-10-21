Δημοψήφισμα στην Μολδαβία: Οριακά «ναι» στην ΕΕ

Η Μολδαβία ψήφιζε χθες για να εκλέξει πρόεδρο και για να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι τον ευρωπαϊκό δρόμο της, σε μια κρίσιμης σημασίας διπλή ψηφοφορία για το μέλλον της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, με φόντο καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη.

Η πρόεδρος Μάγια Σάντου, η οποία έστρεψε αποφασιστικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μικρή χώρα της που συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία, είναι το φαβορί, έτσι η προσοχή επικεντρώθηκε κυρίως στο δημοψήφισμα με το ερώτημα αν πρέπει να εγγραφτεί στο Σύνταγμα ο στόχος της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να μην πάει καμία ψήφος χαμένη, οι κάλπες πήγαν ακόμα και στα σπίτια των πολιτών και ψήφισαν ακόμα και οι κατάκοιτοι ηλικιωμένοι .

Οριακά «ναι» στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα σχεδόν οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα η εκλογική επιτροπή, το δημοψήφισμα οδεύει σε εντελώς οριακή έκβαση.

Το «όχι» κυριαρχούσε στην κούρσα, όμως η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των μελών της μολδαβικής διασποράς ανέτρεψαν την τάση in extremis.

Με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψηφοδελτίων, το «ναι» επικρατεί με οριακή διαφορά (50,03% των ψήφων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

