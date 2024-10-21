Τέσσερις νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί, είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής του ελικοπτέρου χθες βράδυ στο Χιούστον του Τέξας.

Το ελικόπτερο, σύμφωνα με τις αρχές, έπεσε σε ραδιοφωνικό πύργο ο οποίος κατέρρευσε και άρπαξε φωτιά η οποία επεκτάθηκε.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:54 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ και τα 4 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Χιούστον το ελικόπτερο R44 που ήταν ιδιωτικό χτύπησε τον πύργο ασυρμάτου λίγο πριν τις 20:00 τοπική ώρα στην περιοχή Second Ward της πόλης, στα ανατολικά της επιχειρηματικής περιοχής της πόλης.

Οι ταυτότητες των θυμάτων και η ηλικία τους δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Όπως γράφει ο Independent η συντριβή προκάλεσε την κατάρρευση του πύργου του ραδιοφώνου, προκαλώντας πυρκαγιά μεγέθους δύο έως τριών οικοδομικών τετραγώνων, όπως δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής στους New York Times.

Το βίντεο δείχνει συντρίμμια στην περιοχή, με αστυνομικούς και πυροσβεστικούς αξιωματούχους να προσπαθούν να κρατήσουν τους περαστικούς μακριά από το σημείο της συντριβής.

HFD is using drones to assist in the investigation of the crash. pic.twitter.com/uNTQqZWkVx

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) October 21, 2024

The FAA will investigate. Media staging behind the Stellar Bank at Navigation and Ennis. pic.twitter.com/KRsPhjJdj0 — Houston Fire Dept (@HoustonFire) October 21, 2024

