Να μην καταργηθεί το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle ζητεί ο επικεφαλής του παραρτήματος

Την αναθεώρηση της απόφασης της Deutsche Welle να κλείσει την ελληνόφωνη σύνταξη, ζητούν με επιστολή τους προς το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, βουλευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο και ο επικεφαλής του παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad Adenauer στις δύο χώρες. Οι υπογράφοντες επισημαίνουν τον ρόλο της υπηρεσίας στις σχέσεις της Γερμανίας με τις δύο χώρες, οι οποίες, όπως τονίζεται, «είναι ακρογωνιαίοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή».

Οι Τάσος Χατζηβασιλείου (βουλευτής Σερρών), Φίλιππος Φόρτωμας (βουλευτής Κυκλάδων) και ο Κύπριος συνάδελφός τους Χάρης Γεωργιάδης, από κοινού με τον επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, Μάριαν Βεντ, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ζητήσουν με επιστολή τους προς την Bundestag, την πολιτική επανεξέταση της προγραμματισμένης για την 1η Ιανουαρίου 2027 διακοπή της ελληνόφωνης σύνταξης της Deutsche Welle. Οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έθεσαν μάλιστα ήδη το ζήτημα, τόσο στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλέκνερ, όσο και σε υπουργούς και βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, στο πλαίσιο του συνεδρίου του CDU που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Στουτγάρδη.

Στην επιστολή προς την Bundestag, επισημαίνεται ότι «η Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle λειτουργεί από το 1964 και έχει διακριθεί για την ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη δημοσιογραφία της, αποτελώντας επί δεκαετίες σταθερή πηγή ενημέρωσης για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την πολυπληθή ελληνική διασπορά στη Γερμανία». Υπογραμμίζεται ακόμη, ότι «η παρουσία της συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, ενώ λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αντικειμενική ενημέρωση». Όπως αναφέρεται, η DW εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για τον ρόλο της Γερμανίας ως αξιόπιστου εταίρου και φωνή για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Οι υπογράφοντες εκφράζουν την ανησυχία τους για τη διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή απόφαση περικοπών, «αλλά θα αποδυναμώσει ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαλόγου που έχει παγιωθεί στη συνείδηση του κοινού επί δεκαετίες», ενώ στο ίδιο πλαίσιο σημειώνουν ότι «σε συνθήκες αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διάδοσης της παραπληροφόρησης, η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι ζήτημα προτεραιότητας - Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικοί εταίροι για την Γερμανία και ακρογωνιαίοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή». Απευθυνόμενοι στους Γερμανούς βουλευτές, οι συντάκτες της επιστολής υπογραμμίζουν τον ρόλο της DW ως εργαλείου της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής: «Με τη γλωσσική της ποικιλία, είναι έκφραση της γερμανικής δέσμευσης για διεθνή συνεννόηση, δημοκρατική σταθερότητα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», αναφέρουν.

«Η διατήρηση του ελληνικού προγράμματος θα αποτελούσε ένδειξη για την αλληλεγγύη, την αξιοπιστία και τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Γερμανίας στην ενωμένη Ευρώπη, καθώς επίσης και επιστέγασμα των στενών διμερών μας σχέσεων. Σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των συμμαχιών: Η διακοπή λειτουργίας του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle κλονίζει και αποδυναμώνει όλα όσα χτίσαμε μαζί», καταλήγει η επιστολή.

Πηγή: skai.gr

