Προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ: Αμφισβητεί ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Eν πολλοίς αναμενόμενη, χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την- από 16 Φεβρουαρίου 2026- επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, σε συνέχεια σχετικών Ρηματικών Διακοινώσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Όπως μάλιστα σχολίασαν επιπροσθέτως, δεν προκαλεί έκπληξη.

«Η εν λόγω επιστολή, που απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, αναπαράγει τις γνωστές, πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας για μια ακόμη φορά τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη.

Καταλήγουν δε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

