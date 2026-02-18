Τέλος για το Ελληνικό Πρόγραμμα της DW από το 2027

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Deutsche Welle ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται πλήρως το Ελληνικό Πρόγραμμα, ως μέρος ευρύτερων μαζικών περικοπών λόγω μείωσης κρατικής χρηματοδότησης.

Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στην Ελλάδα ακόμα και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας και λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά την κρίση του ευρώ.

Η ανακοίνωση αιτιολογεί τις περικοπές, αναφέροντας ότι η Ελλάδα αποτελεί μια σταθερή δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποικίλο τοπίο Μέσων Ενημέρωσης, γεγονός που δικαιολογεί τη διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας της DW.

Από 1.1.2027 καταργείται πλήρως το ιστορικό Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle στο πλαίσιο ευρύτερων μαζικών περικοπών, όπως ανακοίνωσε η Διοίκησή της.Στο πλαίσιο γενικότερων περικοπών, που προκύπτουν μετά τη μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Διοίκηση της Deutsche Welle ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να κλείσει το Ελληνικό Πρόγραμμα του σταθμού από τον Ιανουάριο του 2027.

Tι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

«Η ελληνόφωνη υπηρεσία της DW θα διακοπεί. Αυτή η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητη πληροφόρηση στο κοινό στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια σταθερή δημοκρατία με ένα ποικίλο τοπίο Μέσων Ενημέρωσης, και γι' αυτό και η DW πρέπει να προχωρήσει στις περικοπές σε αυτόν τον τομέα».



Σημειώνεται ότι η ελληνόφωνη υπηρεσία είναι η μόνη που διακόπτεται συνολικά σε ό,τι αφορά όλες τις υπηρεσίες της. Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη από τις 32 συνολικά της DW που θα σταματήσει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Περικοπές υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα προγράμματα, αλλά καμία γλώσσα δεν αποσύρεται ολοκληρωτικά.

«Αποδυνάμωση της DW»

Όπως επισημαίνει η Γενική Διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ: «Οι εξοικονομήσεις που κατέστησαν αναγκαίες από τις κρατικές περικοπές και την έλλειψη αποζημίωσης για τις συμφωνημένες συλλογικές αυξήσεις μισθών είναι εξαιρετικά επώδυνες. Αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητά μας σε μια εποχή που μια ισχυρή γερμανική και ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πρωτοβουλία της DW για την ποιότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια – αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η DW θεωρείται ευρέως ως μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, τόσο σε αγορές υπό καθεστώς λογοκρισίας όσο και σε χώρες όπου η Γερμανία οικοδομεί στρατηγικές συνεργασίες. Η βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε τη δημοσιογραφική μας εντολή σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο χώρο πληροφόρησης. Τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να χαράξουν από κοινού την απαραίτητη πορεία».

Πηγή: Deutsche Welle

