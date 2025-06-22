Να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ αποφάσισε το ιρανικό κοινοβούλιο

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενέκρινε το ιρανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Reuters. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο την κρατική τηλεόραση του Ιράν συμπληρώνει πως την απόφαση θα πρέπει να οριστικοποιήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν είναι ακόμη οριστική.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

Στρατηγική δίοδος

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μια μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσια διόδο καθώς περίπου ένα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου παγκοσμίως διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο. Οπως έχει ήδη αναφέρει το skai.gr οποιαδήποτε απόπειρα αποκλεισμού ή περιορισμού της διέλευσης θα αποτελούσε casus belli για τη διεθνή κοινότητα και θα προκαλούσε μια οικονομική ανάφλεξη άνευ προηγουμένου.

Ο βασικός φόβος των αγορών και των κυβερνήσεων είναι η αποσταθεροποίηση των ροών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Ήδη, η γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, εγείρει σενάρια ανατιμήσεων, με προβλέψεις για εκτίναξη της τιμής του αργού πετρελαίου ακόμη και άνω των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Οι επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων μεταφοράς, παραγωγής και θέρμανσης αναμένεται να είναι άμεσες, ιδιαίτερα στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπενθυμίζει ότι σε αντίστοιχες κρίσεις των ετών 2023 και 2024, καταγράφηκαν αυξήσεις πληθωρισμού έως και 1% στις προηγμένες οικονομίες, ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε από 0,2% έως 1%.

Στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών, η αβεβαιότητα οδηγεί σε καθυστερήσεις, επαναδρομολογήσεις πλοίων και αύξηση ασφαλίστρων. Οι απειλές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, οι αποκλεισμοί διαύλων και η ανακατεύθυνση ναυτιλιακών οδών από τη Διώρυγα του Σουέζ στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, δημιουργούν σημαντική επιβάρυνση στο κόστος των logistics και στις τιμές των εισαγόμενων πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών προϊόντων.

Σε επιφυλακή η Ελληνική ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε επιφυλακή για τον κίνδυνο επιθέσεων σε περιοχές όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα. Τυχόν rerouting των πλοίων θα επιφέρει αυξημένα κόστη λειτουργίας, εκτιμώμενα στα 300-500 εκατ. ευρώ, και πιθανή μείωση 1% στα έσοδα του ελληνόκτητου στόλου. Η επιβάρυνση αυτή αφορά άμεσα την απρόσκοπτη ροή εμπορευμάτων από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω Σουέζ, γεγονός κρίσιμο για τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στο εμπόριο, το αυξημένο κόστος εισαγωγών, η επιβάρυνση των logistics και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αναμένεται να προκαλέσουν απώλειες κύκλου εργασιών 200-300 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση του κόστους των εισαγόμενων προϊόντων από την Ασία εκτιμάται μεταξύ +5% και +7%, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό.

Επιπλέον, η εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας σημαίνει ότι ακόμη και μια αύξηση 20% στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα απαιτήσει πρόσθετες δαπάνες ύψους 1 δισ. ευρώ για ενεργειακές εισαγωγές.

Οι συνολικές οικονομικές απώλειες για την Ελλάδα σε περίπτωση τρίμηνης διάρκειας της έντασης εκτιμώνται από το ΕΒΕΠ στα 2,1 έως 2,6 δισ. ευρώ, με ποσοστιαία επίπτωση -1% στο ΑΕΠ. Παράλληλα, εκτιμάται πιθανή μείωση 10%-15% στις αφίξεις τουριστών κατά τους θερινούς μήνες, προκαλώντας απώλειες της τάξης των 600-800 εκατ. ευρώ και μείωση έως 6% στα ετήσια τουριστικά έσοδα.

Πηγή: skai.gr

