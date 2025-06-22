Βατικανό: «Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ανθρωπότητα κάνει έκκληση για ειρήνη», τόνισε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’

Νέα έκκληση κατά του πολέμου απηύθυνε σήμερα ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄, μιλώντας στους πιστούς που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Φθάνουν συνεχώς ανησυχητικές ειδήσεις από το Ιράν και την Μέση Ανατολή. Μέσα στο σκηνικό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, κινδυνεύει να ξεχαστεί η δοκιμασία του άμαχου πληθυσμού, κυρίως στην Γάζα», τόνισε ο ποντίφικας.

«Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η ανθρωπότητα κάνει έκκληση για ειρήνη, μια κραυγή που δεν πρέπει να πνιγεί από την βοή των όπλων και από ρητορικές δηλώσεις που ωθούν στην ένοπλη σύγκρουση. Κάθε χώρα μέλος της διεθνούς κοινότητας έχει την ηθική ευθύνη να σταματήσει τον πόλεμο, πριν μετατραπεί σε κάτι το ανεπανόρθωτο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πάπας.

«Ο πόλεμος δεν λύνει τα προβλήματα, προκαλεί βαθιές πληγές στους λαούς, οι οποίες χρειάζονται πολλές γενιές για να επουλωθούν. Η διπλωματία ας δράσει για να σιγήσουν τα όπλα, τα έθνη ας χαράξουν το μέλλον με τα λόγια και όχι με αιματηρές συγκρούσεις», ολοκλήρωσε ο πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

