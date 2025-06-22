Τζει Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ επιθυμούν πλέον μια διπλωματική λύση με το Ιράν

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν με επιτυχία το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει ότι πλέον θα ακολουθήσει μια διπλωματική λύση.

"Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς ή να κάνουμε κάτι περισσότερο απ' ότι ήδη έχει γίνει. Θέλουμε να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα", δήλωσε ο Βανς, μιλώντας στην εκπομπή του NBC "Meet the Press with Kristen Welker".

«Θέλουμε να μιλήσουμε με τους Ιρανούς για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

