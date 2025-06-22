Τζει Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ επιθυμούν πλέον μια διπλωματική λύση με το Ιράν

Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν με επιτυχία το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει ότι πλέον θα ακολουθήσει μια διπλωματική λύση.
"Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς ή να κάνουμε κάτι περισσότερο απ' ότι ήδη έχει γίνει. Θέλουμε να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα", δήλωσε ο Βανς, μιλώντας στην εκπομπή του NBC "Meet the Press with Kristen Welker".
«Θέλουμε να μιλήσουμε με τους Ιρανούς για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.