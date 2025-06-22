Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με Στάρμερ και Μερτς - Ανησυχία στην Ιταλία για κορύφωση της έντασης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με τους οποίους συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Μελόνι συγκάλεσε σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία πήραν μέρος σειρά υπουργών της ιταλικής κυβέρνησης και η επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εκτίμηση των επιπτώσεων των τελευταίων βομβαρδισμών που υπέστη το Ιράν, η ασφάλεια των Ιταλών που ζουν στην χώρα και οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Αυξάνονται, παράλληλα, και τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία εκατοντάδων «ευαίσθητων στόχων» εντός της Ιταλίας, από τυχόν τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Ανησυχούμε πολύ, η στρατιωτική απάντηση κινδυνεύει να προκαλέσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κορύφωση της έντασης. Τη στιγμή αυτή, πρέπει να καταφέρει να υπερισχύσει η διπλωματία» δήλωσε, στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

