Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να «εμπνεόταν» από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, έριξε νοικιασμένο φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που γιόρταζε την έλευση του νέου έτους χθες Τετάρτη τα ξημερώματα σε ιδιαίτερα τουριστική γαλλική γειτονιά της Νέας Ορλεάνης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 30.

Κάνοντας λόγο περί «ειδεχθούς» επίθεσης, ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους πολίτες χθες το βράδυ (τοπική ώρα). Υπογράμμισε πως ο δράστης, ο οποίος αφού ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, που ανταπέδωσαν και τον σκότωσαν, είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που υποδεικνύουν πως «είχε εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος» και «ήθελε να σκοτώσει» όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

«Το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης δεν θα νικηθεί ποτέ», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης «εργάζονται ακούραστα» για να εξιχνιάσουν την «ειδεχθή» ενέργεια.

Ερευνητές εργάζονται για να «εξακριβώσουν πιθανές συνδέσεις και δεσμούς του προσώπου αυτού με τρομοκρατικές οργανώσεις» και αν υπήρχαν συνεργοί στην επίθεση στη Λουιζιάνα, ανέφεραν οι αρχές, χωρίς να γίνουν πιο συγκεκριμένες.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι ερευνητές μελετούν βίντεο που μοιάζει να εικονίζει τρεις άνδρες και γυναίκα καθώς τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς προτού διαπραχθεί η επίθεση.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε επίσης ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε «σύνδεση» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που έγινε με ηλεκτροκίνητο ημιφορτηγό της Ford, με την έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. «Μέχρι στιγμής», έσπευσε να προσθέσει πάντως ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει την παραμικρή σχέση.

Η επίθεση διαπράχθηκε ενώ δεν απομένουν ούτε τρεις εβδομάδες ως τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα.

Ποιος ήταν ο δράστης

Ο ύποπτος για την επίθεση, 42 ετών, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ονομαζόταν Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, ήταν «Αμερικανός υπήκοος από το Τέξας» και είχε υπηρετήσει στον στρατό ξηράς. Υπηρέτησε από το 2007 ως το 2015 και είχε αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν την περίοδο 2009-2010, ενώ αποστρατεύτηκε με βαθμό αρχιλοχία, σύμφωνα το υπουργείο Άμυνας.

Η φωτογραφία του δράστη:

Ο αδελφός του Αμπντούρ Τζαμπάρ τον περιέγραψε με τον χαρακτηρισμό «αγάπη», διευκρινίζοντας στην εφημερίδα New York Times ότι ήταν μουσουλμάνος από νεαρή ηλικία αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασε «μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης».

Φίλος του από μικρή ηλικία είπε στην ίδια εφημερίδα πως ξαναβρέθηκαν το 2017 και διαπίστωσε πως είχε γίνει «αληθινά παθιασμένος» όσον αφορά την πίστη του.

Το FBI ανέφερε πως βρέθηκε λάβαρο «του ΙSIS μέσα στο αυτοκίνητο» που είχε νοικιάσει και ότι εντοπίστηκαν επίσης δυο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, εντός του ημιφορτηγού και στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, που εξουδετερώθηκαν.

Αφού όρμησε με το όχημα, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες διερχόμενους, ο άνδρας σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν — βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 03:15 (τοπική ώρα· 11:15 ώρα Ελλάδας), όταν, οδηγώντας το λευκό ημιφορτηγό, το οδήγησε πάνω σε πλήθος στην περίφημη Vieux Carré, ή αλλιώς French Quarter, της Νέας Ορλεάνης, προσπαθώντας να «σκοτώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», είπε χθες το πρωί η σερίφης Αν Κιλπάτρικ.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

«Ήταν απόλυτα αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό», επέμεινε.

Ειδική πράκτορας του FBI, η Αλήθεια Ντάνκαν, δήλωσε στον Τύπο ότι «δεν πιστεύουμε ότι ο Τζαμπάρ έδρασε μόνος», πως ενδέχεται να είχε «συνεργούς».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου πλησίασε το όχημα που μετέτρεψε σε όπλο, ένα Ford F-150, πολύ διαδεδομένο στις ΗΠΑ, στην ηλεκτροκίνητη έκδοσή του. Το είχε νοικιάσει μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, που έκανε εκστρατεία καταγγέλλοντας την παράτυπη μετανάστευση, έσπευσε να συνδέσει την επίθεση με τα εκατομμύρια παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα. Διαβεβαίωσε, χωρίς κανένα τεκμήριο, ως «οι εγκληματίες που έρχονται (στις ΗΠΑ) είναι πολύ χειρότεροι από αυτούς που έχουμε στη χώρα μας».

Η επίθεση έγινε σε συνοικία η οποία στην πραγματικότητα δεν κοιμάται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πολύ περισσότερο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μεταξύ των οδών Κανάλ και Μπέρμπον.

Πολύ γνωστή για τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα τζαζ κλαμπ που λειτουργούν εκεί, η συνοικία με γαλλική αποικιακή αύρα φιλοξενεί επίσης καμπαρέ και σε αυτή συχνάζουν αρκετά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ζάιον Πάρσονς, είπε στο CNN πως η κατάσταση του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη». Άλλος, ο Τζιμ Μάουρερ, είπε στο CBS News πως το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος έχοντας αναπτύξει «μεγάλη ταχύτητα» προτού ο οδηγός βγει έξω κι ανοίξει πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

«Βλέπαμε πολλούς χτυπημένους ανθρώπους, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε» αλλά πολλοί ήταν ήδη «δυστυχώς νεκροί», πρόσθεσε.

Η Νέα Ορλεάνη, η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Λουιζιάνα, συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ, ειδικά για τους Ευρωπαίους.

Η πόλη επρόκειτο να φιλοξενήσει χθες μεγάλο αγώνα του πανεπιστημιακού αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του Sugar Bowl. Το ματς αναβλήθηκε για 24 ώρες.

Πηγή: skai.gr

