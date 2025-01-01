Tαυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη

Το πρώτο θύμα της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη ταυτοποιήθηκε και είναι μια 18χρονη μαθήτρια Λυκείου η Ni'kyra Cheyenne Dedeaux από το Μισισιπή που επισκέφθηκε την πόλη για να βρει τον ξάδερφό της και να κάνουν μαζί Πρωτοχρονιά.

Πρόκειται για μια από τους τουλάχιστον 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποίησε ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar, ρίχνοντας το λευκό Ford F-150 που οδηγούσε πάνω σε πεζούς που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους στους δρόμους της πόλης.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι Αμερικανός πολίτη από το Τέξας, βετεράνος του στρατού, ο οποίος νοίκιασε το λευκό φορτηγάκι μέσω ίντερνετ, από το site Turo.

Η φωτογραφία του δράστη:

Σύμφωνα με πηγές από το FBI, έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για πιθανή διασύνδεση του δράστη με τρομοκρατικές ομάδες εκτός ΗΠΑ και δη με τον ISIS, ενώ εξεταζόταν, πριν την ταυτοποίηση του δράστη, το ενδεχόμενο διασύνδεσης με ακροδεξιούς θύλακες του Τέξας. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που φαίνεται να απομακρύνεται στην παρούσα φάση των ερευνών.

Ωστόσο, το FBI φαίνεται ότι τείνει να καταλείξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης δεν λειτούργησε μόνος του.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι, σύμφωνα με αναφορές, ο Shamsud Din Jabbar είχε σημαία του ISIS μέσα στο λευκό φορτηγάκι, το οποίο χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει την αιματηρή επίθεση.

Νωρίτερα, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς ορμώμενος από την ενημέρωση που είχε από το επιτελείο του, συνέδεσε την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη με τους παράτυπους μετανάστες, επαναλαμβάνπντας ότι επιβεβαιώνεται η θέση του για τους «εισαγόμενους εγκληματίες», οι οποίοι, όπως τόνισε, «είναι χειρότεροι από τους εγχώριους».

Το λευκό φορτηγό της επίθεσης

Με ένα λευκό φορτηγάκι προκάλεσε το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη ο δράστης, ο οποίος εξουδετερώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς λίγα λεπτά μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στο πλήθος, ενώ ερευνάται, σύμφωνα με αναφορές σε αμερικανικά ΜΜΕ, η πιθανή σύνδεσή του με τον ISIS.

Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα λευκό φορτηγάκι Ford F-150 Lightning, το οποίο ακινητοποιήθηκε μπροστά στο Rick's Cabaret στην Bourbon Street. Στο σημείο αυτό εξουδετερώθηκε ο δράστης από τους αστυνομικούς.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025

Το FBI επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατική πράξη και πλέον η έρευνα στρέφεται στις πιθανές διασυνδέσεις του δράστη με διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως προς τον Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Με δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άναψε το πράσινο φως για την παροχή της μέγιστης δυνατής ομοσπονδιακής δύναμης στην έρευνα για την επίθεση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες, είτε στο πεδίο, είτε σε επίπεδο υποστήριξης.

Ωστόσο, το FBI φαίνεται ότι τείνει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης δε λειτούργησε μόνος του.

Τι λέει η μητέρα της 18χρονης

Συντετριμμένη η μητέρα της 18χρονης, Melissa Dedeaux, 40 ετών, είπε στο NOLA.com ότι η κόρη της δεν έπρεπε να είναι στη Νέα Ορλεάνη, αλλά αποφάσισε να ταξιδέψει κρυφά.

