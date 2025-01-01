Λας Βέγκας: Aναφορές για έκρηξη στο ξενοδοχείο του Τραμπ

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη αυτοκινήτου Tesla έξω από το ξενοδοχείο που ανήκει στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ στο Λας Βέγκας.

Αναταραχή επικράτησε νωρίτερα στην πόλη έπειτα από συνεχείς αναφορές στα σόσιαλ μίντια για ισχυρή έκρηξη και κρότους στο ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK — ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025

Βίντεο που τραβήχτηκαν κοντά στο συγκρότημα των 64 ορόφων ανέφεραν ότι η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο.

Ένα άτομο έγραψε στο X: «Ο φίλος μου που έκανε το σόου πυροτεχνημάτων Grucci στο Λας Βέγκας μόλις τώρα μου έστειλε μήνυμα ότι υπήρξε μια τεράστια έκρηξη στον Πύργο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά χρήστης στο X με άλλον να προσθέτει πως «κάποιο είδος έκρηξης στον πύργο Τραμπ στο Λας Βέγκας. Δεν έχω ιδέα τι συνέβη ακόμα».

Αργότερα αναφέρθηκε ότι οι ήχοι κρότων ήταν αποτέλεσμα φωτιάς που ξέσπασε σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο, στο κοντινό εμπορικό κέντρο Fashion Show Mall.

Το τεραστίων διαστάσεων κτίριο, Trump International Hotel έχει χρυσάφι εγχυμένο στα εξωτερικά τζάμια.

Το ξενοδοχείο άνοιξε στις 31 Μαρτίου 2008, με 1.282 δωμάτια και δύο εστιατόρια. Είναι το ψηλότερο κτίριο κατοικιών του Λας Βέγκας με μήκος 190 μέτρων..

Something just happened at Trump Tower in Vegas! @realDonaldTrump pic.twitter.com/KdQPEJcrUw — Jeffrey Miller (@millerjw1969) January 1, 2025

