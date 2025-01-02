Ισραήλ: Ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκάλαντ εγκαταλείπει το κοινοβούλιο

Ο Γιοάβ Γκάλαντ, ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που αποπέμφθηκε τον Νοέμβριο από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαιτίας των διαφωνιών τους για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως θα εγκαταλείψει την έδρα του στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Θα προχωρήσω στην υποβολή της παραίτησής μου στον πρόεδρο της Κνέσετ», είπε ο Γιοάβ Γκάλαντ —ο οποίος είχε αρχικά εκλεγεί στην ισραηλινή Βουλή το 2015, με το κεντρώο κόμμα Κουλάνου («Όλοι μας»), προτού μεταπηδήσει το 2019 στο δεξιό Λικούντ του πρωθυπουργού Νετανιάχου— κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματός του.

«Υπηρέτησα τη χώρα για 35 χρόνια στον στρατό και για μια δεκαετία στην κυβέρνηση και στην Κνέσετ. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να κάνεις παύση, να επανεξετάσεις την κατεύθυνση που έχεις πάρει», πρόσθεσε ο 66χρονος άλλοτε αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού και επικεφαλής της νότιας διοίκησης.

Ο κ. Γκάλαντ για χρόνια θεωρείτο «γεράκι» της ισραηλινής κυβέρνησης. Ως υπουργός Άμυνας, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως, έπειτα από κάπου έναν χρόνο πολέμου σε διάφορα μέτωπα, ο πρώην υπουργός Άμυνας πυροδότησε την οργή κομμάτων των υπερορθόδοξων εβραίων, συμμάχων-κλειδιών στην κυβερνητική συμμαχία του πρωθυπουργού Νετανιάχου, διατάσσοντας την επιστράτευση 10.000 αρρένων μελών της κοινότητας αυτής που βρίσκονταν στο προβλεπόμενο ηλικιακό φάσμα.

Στο διάγγελμά του, ο κ. Γκάλαντ υποσχέθηκε πως θα «συνεχίσει να εργάζεται με όλες (του) τις δυνάμεις για να γυρίσουν σπίτι» οι όμηροι που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε βάρος του Γιοάβ Γκάλαντ, όπως και του κ. Νετανιάχου, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2024 για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος συνεχίζεται για 454η ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

