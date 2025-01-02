Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ότι «μόλις μερικές ώρες πριν από την επίθεση» που διέπραξε στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ο δράστης μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «βίντεο που υποδεικνύουν πως εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος».

Τα βίντεο πιστοποιούν πως «ήθελε να σκοτώσει» κόσμο, πρόσθεσε ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Καμπ Ντέιβιντ.

Θύμισε πως βρέθηκε λάβαρο του ΙΚ μέσα στο λευκό ημιφορτηγό που χρησιμοποίησε, επικαλούμενος το FBI.

Αναφερόμενος στην έκρηξη εχθές το βράδυ ηλεκτρικού φορτηγού της Tesla, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ότι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη και η έκρηξη Cybertruck της Tesla, συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ο κ. Μπάιντεν εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για την έκρηξη στο ηλεκτρικό όχημα, αποπειρώνται επίσης να διαπιστώσουν «αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση με την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη». «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν τίποτε να αναφέρουν» για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, διευκρίνισε ο απερχόμενος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

