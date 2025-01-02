Λογαριασμός
Νέα Ορλεάνη: Στους 15 αυξήθηκαν οι νεκροί από την χθεσινή επίθεση

Η επίθεση έγινε με φορτηγό, το οποίο έπεσε πάνω σε πεζούς, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς.

Νέα Ορλέανη

Η επίθεση που διαπράχθηκε χθες Τετάρτη στη Νέα Ορλεάνη στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) το βράδυ.

Ως τώρα, γινόταν λόγος για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον νέο απολογισμό, επικαλούμενος την τοπική ιατροδικαστική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Νέα Ορλέανη δράστης Επίθεση
