Νέα Ορλεάνη: Στους 15 αυξήθηκαν οι νεκροί από την χθεσινή επίθεση

Η επίθεση που διαπράχθηκε χθες Τετάρτη στη Νέα Ορλεάνη στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) το βράδυ.

Ως τώρα, γινόταν λόγος για τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον νέο απολογισμό, επικαλούμενος την τοπική ιατροδικαστική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

