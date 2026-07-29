ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο δίκτυο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή νέων κυρώσεων σε σειρά οντοτήτων, μεταξύ των οποίων αρκετές κινεζικές εταιρείες, καθώς και σε οκτώ δεξαμενόπλοια, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ανακόψει τις προσπάθειες του Ιράν να αποκομίσει έσοδα από τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

«Με την οικονομία του σε ελεύθερη πτώση και τον πληθωρισμό να κινείται σε τριψήφια ποσοστά, το καθεστώς αναζητά απεγνωσμένα μετρητά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατά όμηρο το παγκόσμιο εμπόριο ή να χρησιμοποιεί τη διεθνή ναυτιλία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας και της καταστολής από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC)», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το Ιράν χρησιμοποίησε την Persian Gulf Marine Insurance Company και την HormuzSafe Marine Services Authority για να αποκτήσει τον έλεγχο της ναυτιλιακής δραστηριότητας στο Στενό του Ορμούζ και να διοχετεύει έσοδα στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).



Πηγή: skai.gr

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