Άγκυρα: Το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης εξέπεμψε σήμα SOS για ηλεκτρική βλάβη

Το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης εξέδωσε σήμα SOS για ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επείγουσα προσγείωση λίγο πριν συντριβεί κοντά στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκίας.

Το τζετ Dassault Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκατης Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη και ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για μια έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη, ανέφερε ο Μπουρχανετίν Ντουράν σε δήλωσή του.

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στη συντριβή, σύμφωνα με αξιωματούχους της Λιβύης και της Τουρκίας.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανακατεύθυνε το αεροσκάφος πίσω προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα έκτακτης ανάγκης, αλλά το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ κατέβαινε για προσγείωση και χάθηκε η επαφή, σύμφωνα με τον Ντουράν.

Και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, ανέφερε πως το αεροσκάφος ζήτησε επείγουσα προσγείωση ενώ πετούσε πάνω από την περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν αργότερα κοντά στο χωριό Κεσίκκαβακ της περιοχής.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έφτασαν στον τόπο της συντριβής μετά την έναρξη των επιχειρήσεων από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας και οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονταν με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών, τόνισε ο Ντουράν.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού της χώρας, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του.

O Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ

Λίβυοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο και καταχωρημένο στη Μάλτα, προσθέτοντας ότι η ιδιοκτησία και το τεχνικό ιστορικό του θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

