Τρία βίντεο με με τα πρώτα πλάνα από το σημείο που συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, και των αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Οχτώ ήταν οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, πέντε Λίβυοι αξιωματούχοι, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τριμελές πλήρωμα.
Libya genelkurmay başkanını taşıyan uçak Ankara'da düştühttps://t.co/BUDpG7PHrl pic.twitter.com/NOpvUkzT0O— Diken (@DikenComTr) December 23, 2025
#SONDAKİKA— Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025
🚨Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı.pic.twitter.com/zrWxcr1ffi
Οι αρχές έφτασαν στα συντρίμμια του αεροσκάφους που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.
LİBYA UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ KESİNLEŞTİ— SAVTEK Dergi (@savtekdergi) December 23, 2025
Libya Genelkurmay Başkanı'nı ve üst düzey askerî yetkilileri taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düştüğü kesinleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi… pic.twitter.com/XciZvfmYgV
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών
«Η επαφή χάθηκε στις 8:52 μ.μ. με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. σήμερα το βράδυ με προορισμό την Τρίπολη.
Son Dakika!— Politikalojik 🇹🇷͜͜͡͡✯ (@Politikalojik) December 23, 2025
Ankara’nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ı ve ekibini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı. pic.twitter.com/FFJPgBjoeD
Αίτημα έκτακτης προσγείωσης ελήφθη από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.
Επιβαίνουν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.
🔴 Haymana'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın parçalarına ulaşıldı. pic.twitter.com/tpP8UxcWhQ— Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025
Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW
🔴#SONDAKİKA | Ankara'da düşen jette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad, hayatını kaybetti. https://t.co/oTpfMSrRJK pic.twitter.com/joJWWJmyQB— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 23, 2025
