Μπρους Σπρίνγκστιν κατά Τραμπ αφότου τον χαρακτήρισε «αποξηραμένο δαμάσκηνο»

Θεριεύει η «βεντέτα» του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπρους Σπρίνγκστιν, με τον θρύλο του ροκ να απαντά με βαριές εκφράσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ αφότου τον αποκάλεσε... «αποξηραμένο δαμάσκηνο».



Την περασμένη Τετάρτη ο 75χρονος ροκ σταρ είχε μιλήσει δημόσια κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Μάντσεστερ αποκαλώντας τον «ακατάλληλο πρόεδρο» που διοικεί «μια αδίστακτη κυβέρνηση» που είναι «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική».

Ο Τραμπ στη συνέχεια ανήρτησε μια σκληρή απάντηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποκαλώντας μεταξύ άλλων τον Σπρίνγκστιν «αποξηραμένο δαμάσκηνο» και «έναν πιεστικό, ενοχλητικό ηλίθιο».

Αφού άκουσε τι είχε να πει ο 78χρονος πρόεδρος, απάντησε ξανά από το Μάντσεστερ το Σάββατο το βράδυ, υπογραμμίζοντας ότι τα γεγονότα στις ΗΠΑ «αλλάζουν την ίδια τη φύση της δημοκρατίας της χώρας μας».

«Στην πατρίδα μου, διώκουν ανθρώπους για το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου και στην έκφραση της διαφωνίας τους. Αυτό συμβαίνει τώρα», δήλωσε. «Στην Αμερική, οι πλουσιότεροι ικανοποιούνται με το να εγκαταλείπουν τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου στην ασθένεια και τον θάνατο. Αυτό συμβαίνει τώρα. Στη χώρα μου, βρίσκουν σαδιστική ευχαρίστηση από τον πόνο που προκαλούν στους αφοσιωμένους Αμερικανούς εργαζόμενους».

«Υπάρχουν κάποιες πολύ περίεργες, παράξενες και επικίνδυνες μ.....ς που συμβαίνουν εκεί έξω αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδοποιός σύμφωνα με τη Daily Mail.



