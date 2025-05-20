Ρουμανία: Ο εθνικιστής υποψήφιος ζητά «την ακύρωση» των προεδρικών εκλογών

Ο εθνικιστής υποψήφιος Τζόρτζε Σίμιον, που ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να καταθέσει έφεση προκειμένου να πετύχει την ακύρωση των εκλογών λόγω «εξωτερικών παρεμβάσεων», ιδίως εκ μέρους της Γαλλίας.

«Ζητώ επισήμως από το Συνταγματικό Δικαστήριο να ΑΚΥΡΩΣΕΙ τις εκλογές», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Για τους ίδιους λόγους» που είχαν προκαλέσει την ακύρωση των εκλογών του Νοεμβρίου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», συμπλήρωσε ο ίδιος, σε ένα μήνυμα που συνόδευε από τις σημαίες της Γαλλίας και της Μολδαβίας.

Σε ένα δελτίο Τύπου, ο ηγέτης του κόμματος AUR διευκρίνισε κατόπιν ότι «κατέθεσε επισήμως το αίτημά του».

Ο Σίμιον συγκέντρωσε ποσοστό 46,4% των ψήφων, έναντι 53,6% για τον φιλοευρωπαίο δήμαρχο του Βουκουρεστίου Νικόσουρ Νταν, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών.

Αν και αρχικά αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Ρουμανίας, στη συνέχεια αποδέχθηκε την ήττα του λόγω της ξεκάθαρης διαφοράς με τον αντίπαλό του.

Ο 38χρονος υπέρμαχος της εθνικής κυριαρχίας, θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, εξήγησε πως «δεν ήθελε να προκαλέσει λουτρό αίματος» αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των εκλογών, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει τους υποστηρικτές του να κατέβουν στους δρόμους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

