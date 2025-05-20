Αποφασισμένος να τεντώσει το σκοινί μέχρι τα άκρα φαίνεται διατεθειμένος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποφάσισε να αποσύρει την ισραηλινή αντιπροσωπεία από τις συζητήσεις για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, οι οποίες διεξάγονται στο Κατάρ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Στο Κατάρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα παραμείνει μία μικρή ομάδα χαμηλόβαθμων διπλωματών, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα στις ΗΠΑ ότι το Τελ Αβίβ είναι διατεθειμένο, υπό προϋποθέσεις, να συζητήσει μία κατάπαυση πυρός στην περιοχή, την ίδια στιγμή που εντείνεται η διεθνής κατακραυγή, φτάνοντας έως και τις απειλές για κυρώσεις από ευρωπαϊκές χώρες.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ιστότοπο ότι ο Νετανιάχου θεωρεί πως η ομάδα έχει εξαντλήσει τις προσπάθειές της στην Ντόχα.

Η κίνηση Νετανιάχου έρχεται την ώρα που η διεθνής δυσαρέσκεια κορυφώνεται λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τους Παλαιστίνιους.

Δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα, νωρίτερα, ο Αρχηγός του Στρατού του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ο στρατός είναι έτοιμος να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Λωρίδα της Γάζας εάν η Χαμάς εξακολουθήσει να αρνείται να συνάψει συμφωνία για τους ομήρους.

«Η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα της άρνησής της. Θα δεχθεί σφοδρά πλήγματα, θα επεκτείνουμε τη χερσαία επιχείρηση, θα καταλάβουμε νέα εδάφη, θα εκκαθαρίσουμε και θα καταστρέψουμε την τρομοκρατική της υποδομή μέχρι την ήττα της», δήλωσε ο Ζαμίρ.

«Αμυνόμαστε, και για αυτό πρέπει να επιτεθούμε», πρόσθεσε.

Σε μια σπάνια αντίδραση που καταδεικνύει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια ανάμεσα στο Ισραήλ και τους παραδοσιακούς συμμάχους του, η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει τη νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση που έχει ξεκινήσει στη Γάζα, καταδικάζοντας παράλληλα τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και κάνοντας λόγο για «καταφανώς καταχρηστικές ενέργειες».

«Πάντα υποστηρίζαμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες του από την τρομοκρατία», ανέφεραν οι τρεις χώρες σε κοινή τους δήλωση αργά το βράδυ της Δευτέρας, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτή η κλιμάκωση είναι εντελώς δυσανάλογη».

Η κοινή καταδίκη της ευρείας ισραηλινής εκστρατείας κατά της Χαμάς και των περιορισμών στην παροχή βοήθειας πρόκειται για μία από τις πιο σκληρές δηλώσεις δυτικών κυβερνήσεων που επί δεκαετίες στήριζαν το Ισραήλ.

«Αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη νέα στρατιωτική επίθεση και δεν άρει τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια, θα προβούμε σε περαιτέρω συγκεκριμένες ενέργειες», προειδοποίησαν.

Την Τρίτη το απόγευμα, η Βρετανία προχώρησε ακόμα πιο πέρα, ανακοινώνοντας την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ, καθώς και την επιβολή νέων κυρώσεων σε εξτρεμιστές Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη.



